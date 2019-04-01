Сегодня 01 апреля 2019 года, 15:52

«Если вы потерпите неудачу, мы проиграем тоже» — европейские эксперты обратились к будущим судьям ВАС

Стартовала трехнедельная ориентационная программа для победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда (ВАС) и его Апелляционной палаты на тему «Антикоррупционные суды и верховенство права». Официальное открытие состоялось сегодня в гостинице «Хилтон». Организаторы мероприятия — Национальная школа судей (НШС) Украины при содействии Программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Новое правосудие», Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине (EUACI), Проекта ЕС «Право-Justice», Консультативной миссии ЕС и Украино-канадского проекта поддержки судебной реформы.

«Создание ВАС логически завершает формирование системы антикоррупционного противодействия общества такому негативному проявлению как коррупция» — обратился к присутствующим ректор НШС Украины Николай Онищук. Он подчеркнул, что с работой этого суда связаны огромные надежды общества на утверждение справедливости. По его словам, программа курса является очень насыщенной, а в числе преподавателей — лучшие специалисты; будущие судьи ВАС смогут ознакомиться с деятельностью специализированных антикоррупционных судов в других странах, ознакомиться с опытом Словакии и Сербии.

Позже, в ходе пресс-брифинга, говоря о перспективах деятельности ВАС в условиях изменения проклитической ситуации, г-н Онищук отметил, что не видит связи между результатами президентской гонки и деятельностью ВАС. «Суд — это институциональное явление, предусмотренное законами Украины, основывающееся на процессуальных нормах. Кто бы ни был главой государства, какая бы не реализовывалась политика в будущем, я убежден, это никоем образом не повлияет на деятельность ВАС. Это во-первых, а во-вторых, необходимо понимать, что лицо, которое занимает Президентскую должность не является свободным в решении вопросов, связанных с законами государства. Это как раз тот случай, когда нужно переходить к институциональным ценностям, когда механизмы, инструменты, законодательство действуют независимо от личных качеств или предпочтений представителей публичной власти» — убежден ректор НШС Украины.

Но, вернемся к официальному открытию. С приветственным словом выступила Председатель Верховного Суда (ВС) Валентина Данишевская. Она, в свое время, проходила похожий ориентационный курс для судей ВС. Очень важно, по ее словам, что такие учебные мероприятия предлагаются своевременно. В этом контексте важен международный опыт, современные тенденции написания судебных решений и, безусловно, коммуникация, ведь время непростое, а давление общества чрезвычайно высокое. Такие ориентационные мероприятия полезны не только для повышения профессиональных навыков судей, но и для знакомства будущих судей ВАС между собой, для проявления лидерских качеств. Г-жа Данишевская убеждена, что к концу трехнедельного обучения они уже будут в статусе судьи ВАС.

«Это будет очень быстро, это точно» — подтвердил слова г-жи Данишевской председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков. Он посоветовал присутствующим в свободное время прочесть две книги «Судить по совести» Браяна Стивенсона и «Информатор» (The Whistler) Джона Гришэма и отметил высокий уровень профессионализма преподавателей курса. Конкурс в ВАС — это серьезный социальный лифт, но этот социальный лифт не в теплую ванную, а в жесткие условия работы. «Сперва к вам буду присматриваться, потом будут думать, как вас купить, когда вы откажетесь, вам начнут угрожать. А потом будет приговор. Я желаю вам психологически держаться и поддерживать друг друга» — пожелал г-н Козьяков.

Завершение войны, стабилизация экономики… по словам Посла США в Украине Мари Йованович, в Украины есть много вызовов, но борьба с коррупцией, пожалуй, самая длительная и тяжелая. Антикоррупционный прогресс Украины не так заметен, именно поэтому они все сегодня здесь. «Это не конец. Это только начало. И вы это новое начало» — обратилась к победителям конкурса г-жа Йованович. На необходимости внедрения концепции Rule of law акцентировал внимание Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли. И этого нельзя достичь без преодоления коррупции. Он отметил, что на судьях ВАС сейчас лежит большая ответственность и заверил в том, что европейское сообщество всегда будет стоять рядом — они готовы ассистировать и защищать, они готовы помогать нам в том, чтобы Украина стала открытой, транспарантной, демократической страной. «Будьте уверены, мы стоим рядом. Потому, что если вы потерпите неудачу, мы проиграем тоже» — подчеркнул Хюг Мингарелли.

«Украина ищет новые лица. И вы являетесь этими новыми лицами антикоррупционного правосудия» — убежден Посол Канады в Украине Роман Ващук. Он призвал освободиться от формализма, присущего национальному правосудию. «Украинцы ждут изменений, и вы являетесь этими изменениями» — продолжил Глава Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас. Он убежден, что судьи ВАС должны быть ответственными, способными изменить бюрократическую ментальность, проактивными, должны быть смелыми в принятии сложных решений и не бояться принимать решений, которых еще никто и до них не принимал. Г-н Ланчинскас считает, что на судьях ВАС, в том числе, лежит ответственность за позитивный имидж Украины на международной арене.

В завершение выступил председатель Общественного совета международных экспертов Сер Энтони Хуппер. Он подчеркнул, что Украина — первая суверенное государство, внедрившее иностранцев в избирательный процесс судей антикоррупционного суда. «Ваша задача — творить правосудие» — подчеркнул он. «Пусть справедливость восторжествует, даже если небеса упадут. Вы — справедливость. Удачи!» — завершил свое выступление Сер Хуппер.