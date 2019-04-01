Сегодня 01 апреля 2019 года, 15:52

Выплаты по ОСАГО хотят радикально повысить

Выплаты украинских страховых компаний по полисам автогражданки не отвечают современным требованиям и существенно ниже европейских показателей. Между тем, в рамках подписанного Украиной соглашения об ассоциации они должны соответствовать минимальным в ЕС значениям - 1 млн евро на одного потерпевшего или поврежденное авто. Такие данные приводит группа народных депутатов, в которую вошли главы финансового и налогового комитета Рады, предлагающая существенно увеличить размеры выплат.

С этой целью 29 марта с.г. они внесли в парламент законопроект №10196. Масштабный документ, призванный значительно изменить систему обязательного страхования автогражданской ответственности, кроме прочего устанавливает четкий график повышения максимального лимита страхового возмещения в случае ДТП.

В части компенсации нанесенного здоровью и жизни ущерба:

С 1 января 2020-го – 1 млн грн. на одного пострадавшего и 20 млн грн. на один страховой случай, независимо от количества потерпевших.

С 2021 года – 1,5 млн грн. и 20 млн грн.

С 2022 года – 2 млн грн. и 20 млн. грн.

С 2023 – 4 млн грн. и 40 млн грн.

С 2024 – 10 млн грн. и 50 млн грн.

С 2025 – 20 млн грн. и 100 млн грн.