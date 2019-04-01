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Дело ПриватБанка: суд определился с датой дебатов

01 апреля 2019 года Источник:Finclub

Окружной административный суд Киева закончил рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского к Нацбанку, ФГВФЛ, Кабмину и НКЦБФР по национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает портал Судова влада.

«Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля. Как известно, после судебных дебатов суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу», - говорится в сообщении.

Истец просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения Нацбанка об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке.

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский ждет компенсацию за ПриватБанк после выборов. «Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде», - заявил он перед первым туром президентских выборов.

Утром 1 апреля с.г. на момент обработки 73% протоколов Владимир Зеленский лидировал на президентских выборах с показателем 30,43% голосов. Вместе с ним во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, проходит действующий президент Петр Порошенко (16,14%).

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