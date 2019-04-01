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Сайт ЦИК пытались взломать

01 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

В ходе первого тура выборов 2019 украинские правоохранители зафиксировали попытки взлома сервера Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью lb.ua.

По его словам, по состоянию на 19:00 31 марта мониторинг специалистов по кибербезопасности зафиксировал несколько попыток сканирования уязвимости веб-сервера ЦИК, что свидетельствует о попытках его взлома.

"Мы установили, с каких IP исходят эти попытки - они расположены и в России, и в Киеве. Что касается киевских IP, мы предполагаем, что это какие-то взломанные роутеры, и мы их, естественно, локализуем. Мы взаимодействуем с системными администраторами ЦИК для блокировки этих IP-адресов, занимаемся их идентификацией. Кроме того, мониторим внутренние сети ЦИК - проверяем любую активность", - добавил Аваков.

Напомним, ранее глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что кибербезопасность системно сработала в ночь выборов президента Украины.

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