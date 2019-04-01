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ОТП Банк оштрафован из-за недостаточной верификации клиентов

01 апреля 2019 года Источник:Finclub

Национальный банк оштрафовал ОТП Банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

НБУ применил к ОТП Банку два вида санкций – штраф и письменное предостережение – по итогам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В НБУ сообщили, что оштрафовали банк на 7,142 млн грн за рисковую деятельность ОТП Банка, которая состояла в проведении с марта 2017 года по июнь 2018 года финансовых операций по перечислению средств клиентов, согласно договорам инкассации средств на 700 млн грн другим банкам. Эти средства клиенты банка получали от других юрлиц в основном как переуступка прав требования, оплата по договорам факторинга.

В дальнейшем эти средства инкассаторами доставлялись наличными в финансовые учреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физлицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию. Но, по информации Нацкомфинуслуг, в 2017-2018 годы это финучреждение не выдавало кредиты физлицам.

«Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные. При этом банк не осуществил меры для выяснения сути вышеупомянутых финансовых операций, в частности путем истребования у клиентов дополнительных документов и сведений в отношении указанных финансовых операций, как это предусмотрено внутрибанковскими документами по вопросам финансового мониторинга», - отметили в Нацбанке.

ОТП Банк не выполнил обязательство выявлять, в соответствии с внутренними документами по вопросам финансового мониторинга, факт принадлежности клиента или лица, которое действует от его имени, к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанных с ними лиц во время осуществления идентификации, верификации.

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