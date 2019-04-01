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ЦИК публикует данные подсчета 60% голосов

01 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина
По подсчетам ЦИК, в финал выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко По подсчетам ЦИК, в финал выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Подсчет результатов выборов-2019 по состоянию на 10.03 показывает выход во второй тур Владимира Зеленского и действующего Президента Петра Порошенко. Соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в информационно-аналитической системе «Выборы», передает корреспондент «РБК-Украина».

По данным подсчета 60,28% протоколов, Зеленский набирает 30,36% голосов. Далее идут Петр Порошенко (16,40%) и Юлия Тимошенко (13,08%). Юрий Бойко набирает 11,58% голосов, Анатолий Гриценко — 7,07%.

Напомним: ранее гражданская сеть «ОПОРА» назвала наиболее массовые нарушения на выборах-2019. По словам координатора Ольги Айвазовской, наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

До этого «РБК-Украина» писало, что, по данным Министерства внутренних дел Украины, день голосования на выборах Президента прошел спокойно. Работа правоохранителей не прекращалась даже после закрытия участков. Всего было зарегистрировано 1927 заявлений и сообщений о нарушениях.

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