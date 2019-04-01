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Исследование: 82% юристов пренебрегают правилами общения по телефону

01 апреля 2019 года Источник:Pravo.ru

Умение вести переговоры является одним из ключевых для любого адвоката, но когда дело доходит до общения по телефону, большинство забывает правила хорошего тона. Об этом свидетельствуют данные исследования английского агентства The Leadership Factor, пишет Legal Cheek. Исследователи проанализировали «телефонные привычки» представителей разных профессий и пришли к неожиданным для юристов выводам.

Оказалось, что 82% адвокатов пренебрегают правилами телефонного этикета. Из них 18% могут позволить себе принимать пищу во время разговора, еще столько же включают громкую связь, при этом отвлекаясь на посторонние дела. 14% склонны перебивать своего собеседника.

Такие результаты ставят адвокатов на третье место среди тех, кто чаще всего нарушает телефонный этикет. Худшие показатели продемонстрировали лишь лица, занятые в сфере маркетинга и PR, а также HR-специалисты.

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