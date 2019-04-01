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СМИ: с Владимиром Зеленским ведут переговоры о коалиции

01 апреля 2019 года Источник:Украинская ПРАВДА

Кандидаты в Президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем в Telegram.

«Подтверждается информация о том, что штабы Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов», — сообщил нардеп.

Найем пишет, что по одной из известных ему версий лидер «Батькивщины» готова оказать поддержку Зеленскому в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции.

По его словам, главная задача этой коалиции — изменение законодательства и внедрение системы проведения парламентских выборов в два тура.

«В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51% мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета Министров», — написал депутат.

По мнению Найема, такие договоренности фактически будут означать, что Зеленский объявит премьер-министром Тимошенко.

«Мы не знаем, на какой стадии находятся переговоры и согласится ли лидер президентской гонки на такую поддержку, но очевидно, что такой союз станет большой проблемой для Петра Порошенко и сильно подкосит имидж «несистемного кандидата» и «проводника новых сил» Зеленского», — добавил Найем.

В то же время источники в штабе г-на Зеленского назвали информацию о переговорах с Тимошенко «бредом».

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