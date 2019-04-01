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Испанцы продают деревни целиком

01 апреля 2019 года Источник:UBR

Сокращение населения и трудовая миграция привели к тотальному бегству испанцев из деревень. К настоящему времени около 1,5 тыс. населенных пунктов опустели или вскоре присоединятся к селам-призракам.

Чтобы решить эту проблему, жители просто выставляют их на продажу целиком. Средняя стоимость деревушки в Испании составляет всего лишь 85 тыс. евро. Но даже хорошая цена не привлекает местных инвесторов: из 40 проданных сел 36 приобрели иностранцы. Они превращают заброшенные села в небольшие курорты, завлекая туристов блюдами местной кухни.

«Состоятельным иностранцам очень нравится местная еда: осьминоги, гребешки, моллюски, а также отвар из фасоли с чоризо. Наша кухня — далеко не последняя причина, по которой они скупают наши поместья», — рассказывает один из менеджеров испанского агентства по недвижимости Пепе Родил.

Следует отметить, что идею продавать недвижимость оптом испанцы позаимствовали у Италии. В этой стране наблюдаются аналогичные проблемы. А свои дома жители распродают за 1 доллар США за объект. Правда, с условием, что в них сделают капитальный ремонт. Испанцы продают подороже, но без каких-либо обязательств.

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