«РБК-Украина» сообщает предварительные итоги выборов Президента Украины 31 марта 2019 года (по состоянию на 01.14 1 апреля с.г.).
По итогам обработки 5% протоколов с избирательных участков Владимира Зеленского поддержали 28,70% избирателей, Петра Порошенко – 17,31%, а Юлию Тимошенко – 14,61%.
Таким образом, во второй тур имеют шансы выйти Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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