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Результаты первого тура выборов Президента Украины

01 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

«РБК-Украина» сообщает предварительные итоги выборов Президента Украины 31 марта 2019 года (по состоянию на 01.14 1 апреля с.г.).

По итогам обработки 5% протоколов с избирательных участков Владимира Зеленского поддержали 28,70% избирателей, Петра Порошенко – 17,31%, а Юлию Тимошенко – 14,61%.

Таким образом, во второй тур имеют шансы выйти Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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