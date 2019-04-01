Vox Populi

Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?

Положительно, я за здоровые отношения в коллективе. Не думаю, что введение ответственности поспособствует борьбе с этой проблемой. Не считаю моббинг чем-то глобальным и заслуживающим внимания. А что это?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.