Сегодня 29 марта 2019 года, 19:22

LHS DH: эксперты уверены, что создание единой сильной организации арбитражных управляющих позволит вывести профессию на новый уровень

Пути решения вопросов, связанных с созданием единой ассоциации арбитражных управляющих, искали участники LHS Discussion Hub. В фокусе внимания оказались вопросы, касающиеся регистрации арбитражных управляющих и определения круга лиц, имеющих право на объединение в профессиональную ассоциацию, прав и компетенции самоуправляемой ассоциации арбитражных управляющих, прав арбитражных управляющих перед профессиональным сообществом, основных принципов будущего кодекса правил этики арбитражных управляющих. Модерировали дискуссию LHS Discussion Hub Елена Волянская, партнер Юридической группы LCF, и Александр Бирюков, научный советник Юридической группы LCF, д.ю.н.

Г-жа Волянская отметила, что тема, связанная с саморегулируемой организацией арбитражных управляющих, обсуждается практически каждую неделю. «Пока не будет подписан и не вступит в силу Кодекс Украины по процедурам банкротства, ожидать создания сильной и единой СРО не приходится», — предположила она. В то же время модератор назвала ближайшую возможную дату подписания документа — 17 апреля.

«Мы с 2013 года пытаемся работать над формированием единой СРО», — сказал Вячеслав Лецкан, арбитражный управляющий, председатель совета Всеукраинской саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Ассоциация антикризисного менеджмента». Более того, он сообщил, что по большому счету в шести официально зарегистрированных СРО членами являются одни и те же арбитражные управляющие. «Мы все помним хорошую пословицу: если ты присутствуешь везде, значит, тебя нет нигде», — подчеркнул он.

По словам г-на Лецкана, основная проблема неэффективности СРО заключается в том, что арбитражные управляющие не видят реальной помощи в своей работе. «Если законодатель предоставит реальные полномочия и функции СРО, то, возможно, мы получим качественно другой уровень работы арбитражных управляющих, которые смогут работать в рамках нового кодекса», — уверен он.

«Я бы хотел, чтобы единая СРО действительно объединила арбитражных управляющих, но это возможно лишь в том случае, если арбитражные управляющие смогут чувствовать реальную защиту своих прав и интересов», — считает Вадим Кизленко, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры», арбитражный управляющий. В то же время он скептически относится к созданию единой профессиональной организации после вступления в силу норм кодекса. По его мнению, сегодня арбитражным управляющим ничего не мешает объединиться в единую организацию, полномочную представлять их интересы и защищать права.

В продолжение дискуссии Елена Волянская напомнила нормы кодекса, регулирующие порядок созыва съезда и создания организации самоуправления арбитражных управляющих.

Как видит регулятор ключевые задачи по организации этого процесса, рассказал Юрий Моисеев, директор департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины. На Минюст возложена обязанность организации проведения съезда, и министерство уже активно работает в этом направлении. Г-н Моисеев обратил внимание, что обязанности разрабатывать какие-либо типовые уставные документы у министерства нет. «На этом съезде мы увидим, существует ли сообщество арбитражных управляющих. Насколько они готовы к самостоятельной работе», — отметил г-н Моисеев.

В свою очередь Владислав Филатов, руководитель экспертной группы по банкротству Директората правовой политики в сфере судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов Министерства юстиции Украины, сообщил, что министерство изучает и анализирует опыт предыдущих съездов (например, частных исполнителей), все недочеты будут проанализированы и устранены.

В действующем законе предусмотрены семь пунктов определяющих принципы работы саморегулируемых организаций. При этом сегодня выполняется только один пункт — представительство в квалификационной и дисциплинарной комиссиях, акцентировал внимание г-н Филатов.

«В кодексе их еще больше. В связи с этим возникает справедливый вопрос: а будут ли они исполняться и использоваться?» — предположил он. По мнению г-на Филатова, арбитражные управляющие уже сегодня должны понимать, для чего им нужна единая организация арбитражных управляющих.

Возвращаясь к вопросам разработки уставных документов и процессам проведения съезда, Елена Волянская отметила, что существует риск обжалования решений, принятых узким кругом арбитражных управляющих, поскольку действительно единого понимания вопросов и объединения сообщества нет.

«Прогнозировать, будут ли обжалованы те или иные решения, все равно, что гадать на кофейной гуще», — считает Юрий Моисеев. Тем не менее министерство намерено подготовить платформу для проведения съезда, при этом Минюст не будет навязывать ту или иную редакцию уставных документов, заверил г-н Моисеев.

«Идею создания единой самоуправляемой организации арбитражных управляющих придется похоронить, если Минюст будет рекомендовать типовые документы», — поддержал позицию министерства в этом вопросе Сергей Донков, советник ЮФ Evris, член дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих, вице-президент ВОО «Саморегулируемая организация специалистов конкурсного процесса». Он уверен, что не стоит ждать ответов на ряд вопросов, которые сегодня стоят на повестке дня, от государства и регулятора, поскольку они уже заложены в кодексе. «Саморегулирвоание должно начинаться сегодня, но кто станет инициатором, к сожалению, пока не совсем понятно», — отметил спикер.

Елена Козак, начальник отдела по вопросам банкротства Главного территориального управления юстиции в Киевской области, уверена, что в вопросе коммуникации арбитражных управляющих сегодня не должно возникнуть особых проблем. Она предложила создать единую электронную площадку для всех арбитражных управляющих с целью обсуждения все насущных вопросов, касающихся проведения съезда и подготовки необходимых документов. «Как минимум вы увидите активных представителей сообщества, которые заявили о себе путем регистрации на площадке», — подчеркнула она.

Елена Волянская поддержала эту идею, напомнив о существовании электронной подписи, которая позволит идентифицировать арбитражного управляющего. Вместе с тем может возникнуть вопрос материально-технического обеспечения платформы. Возможно, по ее словам, эту обязанность возложат на СРО.

Участники дискуссии также обсудили проблемные аспекты ведения Единого реестра арбитражных управляющих, права и компетенции самоуправляемой организации и основные принципы правил этики арбитражных управляющих.

Подводя итоги мероприятия, все сошлись во мнении, что создание единой организации с четкой и понятной структурой и наличием определенного пула полномочий позволит вывести профессию арбитражных управляющих на новый, более высокий уровень.