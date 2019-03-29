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Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская рассказала о тенденциях в работе суда

29 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

«Каждое четвертое обращение в Верховный Суд возвращается без рассмотрения, а каждое седьмое обращение оставляется без движения. Конечно, мы должны проявлять внимательность, чтобы не было безосновательных возвратов, но это также вопрос и к адвокатам, чтобы они качественнее готовили документы, обращаясь в Верховный Суд», — подчеркнула Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская на заседании Пленума ВС.

Также, по словам г-жи Данишевской? по состоянию на 1 января 2019 года судом рассмотрено 56% дел, что составляет почти 90 тысяч дел. Данный показатель включает в себя как дела, переданные на рассмотрение ВС высшими специализированными судами и Верховным Судом Украины, так и новые дела. «Этот показатель для нас очень важен, поскольку показывает позитивную тенденцию, означающую уменьшение остатка», — отметила Валентина Данишевская.

При этом в 83% дел принято окончательное решение, а 17% дел направлены на новое рассмотрение.

Что же касается оставшихся дел, переданных в ВС из ликвидируемых судов, то, по словам Председателя ВС, они значительно «помолодели». Так, если в 2017 году на рассмотрении пребывали дела еще 2011 года, то сегодня кассационные суды в составе ВС рассматривают дела 2016 года.

С показателями работы Большой Палаты ВС судей ознакомил ее секретарь Всеволод Князев. По его словам, в 2018 году на рассмотрение Большой Палаты поступило 2692 дела. Рекордсменом в этом отношении можно назвать административные дела — 1641. Также поступило 675 гражданских дел, 309 хозяйственных и 76 уголовных. За отчетный период судьями Большой Палаты было рассмотрено 1618 дел.

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