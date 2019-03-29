Сегодня 29 марта 2019 года, 17:51

Перспективы развития рынка возобновляемой энергетики на Hardtalk: renewable in details, организованном ЮФ GOLAW

28 марта с.г. состоялась неформальная встреча активных участников рынка возобновляемой энергетики в новом формате для обсуждения проблематики трансформации энергетического сектора — Hardtalk. Организатором выступила ЮФ GOLAW. Модератор дискуссии — Максим Лебедев, партнер ЮФ GOLAW, спросил экспертов, в частности, об особенностях функционирования рынка возобновляемой энергетики и перспективах его развития.

Напомним, что в декабре 2018 года парламент принял в первом чтении законопроект (№8449-д). Документ предусматривает переход с 1 января 2020 года к конкурентному аукционному принципу определения цены электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вместо ныне действующих фиксированных «зеленых» тарифов.

Антон Гудаченко, директор департамента регулирования отношений в сфере энергетики Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассказал о готовности НКРЭУ к запуску новых рынков электроэнергии. Спикер также назвал самые популярные нарушения участников энергорынка. По его словам, в сфере генерации электрической энергии из альтернативных источников часто встречаются незначительные нарушения лицензионных условий. Однако штрафы за них превышают полтора миллиона гривен.

Ожидается также введение ответственности в виде штрафных санкций за «небаланс», то есть несоответствие заявленных прогнозов выработки электрической энергии из ВИЭ фактически выработанным. Производители электрической энергии из ВИЭ обязаны возместить гарантированному покупателю стоимость такого «небаланса». Для солнечных и ветроэлектростанций, а также для микро-, мини- и малых гидроэлектростанций, для которых установлен «зеленый» тариф и которые состоят в балансирующей группе производителей по «зеленому» тарифу, предусмотрена пошаговая градация размера доли к возмещению: от 10% с 1 января 2021 года до 100% с 1 января 2030 года.

Нарек Арутюнян, основатель и управляющий партнер Rengy Development, ознакомил с нюансами менеджмента солнечной электростанции и представил собственное видение будущего для проектов солнечной энергетики. Как отметил г-н Арутюнян, сегодня рынок солнечной энергетики стабильно развивается, в связи с чем инвесторы охотно вкладывают деньги в этот бизнес. Еще в 2012 году финансирование солнечных электростанций осуществлялось только государственными банками, а в 2018 году выделять средства стали и коммерческие финансовые учреждения. Спикер отметил, что по состоянию на декабрь 2018 года было построено 12 солнечных электростанций, в дальнейшем планируется развивать данный вид альтернативной энергетики также стремительно. На вопрос интервьюера о том, в каких регионах выгодно строить солнечные электростанции, Нарек Арутюнян ответил, что участники рынка ориентируются прежде всего на выгодные условия подключения солнечной электростанции к «зеленому» тарифу и стоимость земли, на которой будут расположены будущие станции, а регион особого значения не имеет.

В дискуссии также принял участие Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической компании. Эксперт подчеркнул, что бизнес должен ориентироваться на все альтернативные источники энергии, однако тарифы на ветроэнергетику сегодня самые низкие, потому этот вид пользуется большей популярностью.

В обсуждении также участвовали Евгений Дидиченко, соучредитель группы компаний KNESS GROUP, Родион Морозов, директор департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения «Укргазбанк», Илья Полулях, помощник председателя подкомитета по вопросам электроэнергетики Комитета Топливно-энергетического комплекса (ТЭК), и Константин Гура, советник председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.