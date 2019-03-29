Сегодня 29 марта 2019 года, 17:51

Пленум ВС не нашел оснований для внесения конституционных представлений

Д.Луспенык: должнику гарантируется защита путем отмены судебного приказа по его заявлению, поданному в суд, выдавший приказ

Пленум Верховного Суда не будет вносить представление в Конституционный Суд Украины для проверки конституционности части 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Украины, а именно — соответствия этой нормы пункту 8 части 2 статьи 129 Конституции Украины. За такое решение проголосовал Пленум ВС на сегодняшнем заседании.

Как отметил секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспенык, рассмотрение указанного вопроса инициировано Рубежанским городским судом Луганской области. В частности, судьей этого суда было рассмотрено заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на ребенка и выдан соответствующий приказ. В соответствии с положениями части 3 статьи 167 ГПК Украины и части 3 статьи 154 ХПК Украины судебный приказ обжалованию в апелляционном порядке не подлежит, но может быть обжалован в порядке, предусмотренном разделом «Приказное производство».

Но судья, посчитав, что указанная норма ГПК Украины противоречит пункту 8 части 2 статьи 129 Конституции Украины, определяющей среди основ судопроизводства обеспечение права на апелляционный пересмотр дела, указал в судебном приказе, что он может быть обжалован в апелляционном суде. После принятия такого решения судья обратился к Пленуму ВС для решения вопроса о внесении соответствующего конституционного представления.

Пленум ВС пришел к выводу об отсутствии правовых и аргументированных оснований для обращения в КСУ. По мнению судей, упрощенное производство имеет производный характер от общей процедуры рассмотрения гражданского дела. Юридическая природа приказного производства как упрощенной процедуры состоит в том, что при наличии определенных в процессуальном законодательстве оснований и условий рассмотрение соответствующей и бесспорной категории дел осуществляется по особым правилам, которые предусматривают сокращенные сроки рассмотрения дела, принятие судебного решения сразу в форме судебного приказа, отсутствие отдельных этапов судебного рассмотрения, что в значительной мере повышает эффективность судебной защиты, в первую очередь лиц, обратившихся за такой защитой.

«Законодателем внедрен специальный (автономный) механизм обжалования судебного приказа. Не путем подачи апелляционной жалобы, а в той же упрощенной процедуре как отдельной стадии процесса, поскольку судебный приказ имеет тройную правовую природу — он одновременно является судебным решением, процессуальным документом и исполнительным документом. При этом должнику гарантируется его защита путем безусловной отмены судебного приказа по его заявлению, поданному в суд, который выдал судебный приказ, а не путем подачи апелляционной жалобы», — обратил внимание секретарь Дмитрий Луспенык.

Но в делах о взыскании алиментов на ребенка есть свои особенности, подчеркнул г-н Луспенык. В частности, должник лишен права на отмену судебного приказа по упрощенной процедуре. Это связано с изменениями, внесенными 17 мая 2017 года Законом Украины «Об усилении защиты прав ребенка на надлежащее содержание». Но при этом законодательство предусматривает защиту прав должника путем подачи иска об уменьшении размера алиментов и отмены судебного приказа по вновь открывшимся обстоятельствам.

Также Пленум рассмотрел вопрос об обращении в КСУ с конституционным обращением о соответствии положений абзаца 7 пункта 5 Порядка проведения пересчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2008 года №45, положениям части 1 статьи 58 Конституции Украины.

Как и по предыдущему вопросу повестки дня, члены Пленума ВС констатировали отсутствие оснований для обращения в КСУ.