Сегодня 29 марта 2019 года, 19:22

«ВНО в магистратуру»: утверждены программы экзаменов для будущих юристов

Министерство образования и науки Украины утвердило все программы, по которым в этом году будут сдавать тесты для «ВНО в магистратуру». Речь идет о едином вступительном экзамене по иностранному языку, который должны сдавать поступающие в магистратуру по ряду гуманитарных специальностей, и едином профессиональном вступительном экзамене по праву и юридическим компетентностям, который вместе с экзаменом по иностранному языку сдавать будущие магистры права и международного права.

Соответствующие приказы были размещены на сайте МОН 28 марта 2019 года. Подробности доступны по ссылке.

Можно будет выбрать один из четырех языков: английский, французский, немецкий или испанский. Тестирование будет содержать две части — проверка чтения и использования языка.

Единый экзамен делится на два блока. Первый — право — включает задачи по восьми базовым правовым дисциплинам:

- конституционное право Украины;

- административное право Украины. Административное судопроизводство в Украине;

- гражданское право Украины;

- гражданское процессуальное право Украины;

- уголовное право Украины;

- уголовное процессуальное право Украины;

- международное публичное право;

- международная защита прав человека.

Второй блок экзамена — проверка общих учебных юридических компетенций. Он будет содержать задания для оценки критического, аналитического и логического мышления.

Для поступления в магистратуру по специальностям «Право» и «Международное право» кроме экзамена по иностранному языку также надо сдать единый вступительный экзамен по технологии ВНО.