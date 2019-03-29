Сегодня 29 марта 2019 года, 17:51

Во исполнение решений ЕСПЧ законодатели могут отменить админответственность за нарушение порядка проведения демонстраций

Идея усовершенствования нормативной базы, регулирующей вопросы реализации права граждан на мирные собрания, в законодательных и экспертных умах витает уже давно. В свое время на проблемы национального законодательного регулирования в этой сфере уже обращали внимание и в Страсбурге. В решениях по делам «Веренцов против Украины» от 11 апреля 2013 года и «Шмушкович против Украины» от 14 ноября 2013 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в частности, констатировал нарушения статей 7 и 11 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод (Конвенция), вызванные наличием законодательных пробелов в части регулирования вопросов свободы мирных собраний: проблем в законодательной базе Украины, которые существуют в течение более чем двух десятилетий. Принимая во внимание системный характер данной проблемы, ЕСПЧ рекомендовал Украине безотлагательно провести реформирование законодательства и «административной практики» для приведения их в соответствие с требованиями статей 7 и 11 Конвенции.

В конце февраля с.г. группой из 15 народных депутатов Украины был инициирован законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно исполнений решений Европейского суда по правам человека по делам «Веренцов против Украины» и «Шмушкович против Украины» (проект №10081). Законодательный сценарий исполнения указанных решений ЕСПЧ авторов проекта №10081 предполагает минимальную коррекцию законодательства об административных правонарушениях. В частности, предлагается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) статьи 185-1 «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций» и 185-2 «Создание условий для организации и проведения с нарушением установленного порядка собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций». В последней норме, напомним, установлено, что предоставление должностными лицами для проведения с нарушением установленного порядка собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций помещений, транспорта, технических средств или создание других условий для организации и проведения указанных мероприятий влечет за собой наложение штрафа от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 1700 грн). Санкции части 2 статьи 1851 КУоАП помимо аналогичного финансового взыскания (штрафа в размере от 340 до 1700 грн) предусматривают альтернативные виды наказания: исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20 % заработка или административный арест на срок до 15 суток. Подробнее об этом читайте в материале «В мерных целях» в свежем выпуске «ЮП».