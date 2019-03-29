Сегодня 29 марта 2019 года, 17:51

LHS: основные аспекты риск-менеджмента в трансграничных M&A эксперты представили в форме воркшопа

Интерактивный воркшоп «Риск-менеджмент в трансграничных M&A» завершил модуль «Особенности трансграничных M&A» Школы корпоративного права и M&A Legal High School. Лекторами выступили Дмитрий Корбут, советник Sayenko Kharenko, Михаил Гринишин, старший юрист Sayenko Kharenko, и Дарина Дашкевич, юрист Sayenko Kharenko.

Михаил Гринишин отметил, что заявленная тема на самом деле находится на грани юриспруденции, риск-менеджмента и философии.

Дарина Дашкевич предложила слушателям на примере конкретного кейса подумать, каким образом можно устранить возможные риски, выявленные после юридического аудита. Фабула кейса заключается в следующем: иностранный инвестор намерен приобрести IT-компанию в Украине, основным клиентом которой он является, с целью основания собственного R&D-центра.

Первый существенный риск, на который обратил внимание докладчик, — трудовые отношения с работниками компании имели хаотичное структурирование. «Для Украины это является нормой, но иностранный инвестор не воспринимает такой подход», — прокомментировала ситуацию лектор.

Первый риск повлек за собой возникновение второго — отсутствие надлежащего оформления передачи прав интеллектуальной собственности.

Перед консультантами возник вопрос: как найти разумный баланс интересов покупателя и продавца для успешного заключения сделки. «Единого алгоритма действий в этом вопросе нет, поскольку каждый риск индивидуален», — отметила г-жа Дашкевич.

В то же время она перечислила некоторые варианты минимизации рисков в этой сфере, один из них — предварительное условие сделки, а именно: подписание необходимых договоров с персоналом, в том числе с учетом закрепления прав интеллектуальной собственности.

«Может ли покупатель быть уверен в том, что его бизнес будет так же работать, как и с предыдущим собственником?» — обозначила следующий риск Дарина Дашкевич. Среди рекомендаций — внесение в договор условия, что продавец не будет переманивать сотрудников в случае открытия нового бизнеса в этой же сфере.

В свою очередь Дмитрий Корбут обратил внимание слушателей, что, как правило, стороны очень редко обращают внимание на такой раздел договора, как «Limitation of liability», ввиду того что он всегда находится в конце текста соглашения. «Но именно в этом разделе могут быть наибольше риски», — сказал лектор.

Следующий кейс, который рассмотрели слушатели, был более сложным и касался продажи банка международной группой, 10% капитала которого сформировано за счет средств, привлеченных на условиях субординированного долга.

«Не секрет, что топовые юридические фирмы дорогие», — напомнил Михаил Гринишин, отметив, что очень часто клиент экономит на юристах. Далее он детально очертил риски, возникающие в связи с этим, на примере следующего кейса.

В завершение лекции Дмитрий Корбут порекомендовал юристам до начала работы сформировать в виде таблицы «риск-матрицу», предусматривающую все возможные риски, над которыми в последующем придется работать.