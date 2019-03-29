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Прокурор заявил о давлении в связи с расследованием «дела Курченко». ГПУ опровергает

Вчера, 28 марта 2019 года, были опубликованы новости об объявлении подозрения целому ряду лиц в связи с расследованием дела о легализации активов «семьи Януковича». В этом контексте упоминались имена действующих и бывших должностных лиц: Валерия Гонтарева, Борис Ложкин, Алексей Филатов и другие. Позже пресс-служба ГПУ выступила с опровержением соответствующей информации.

Как сказано, уведомление о подозрении было сделано с нарушением процессуального законодательства, которое требует: а) наличия достаточных доказательств; б) поручения старшего группы прокуроров; в) личного вручения. Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором г-н Куликом. Следовательно, указанные лица не считаются подозреваемыми в понимании статьи 42 УПК, резюмировал спикер ведомства Андрей Лысенко.

Как передает «24 канал», ближайшие сотрудники Президента Украины действительно получили подозрения от главы отдела процессуального руководства по уголовным производствах ГПУ Константина Кулика. Но потом, по словам г-на Кулика, он был вызван 29 марта с.г. на допрос в ГПУ. Хотя эту информацию Генпрокуратура также опровергает.

28 марта с.г. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по делу в отношении украинского олигарха Сергея Курченко. Его подозревают в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины. Об этом на своей Facebook-странице написал Генеральный прокурор Юрий Луценко. В частности, он перечислил 10 инкриминируемых г-ну Курченко эпизодов, касающихся его деятельности, в частности, в нефтегазовом и банковском секторах.

В ходе расследования, по словам Генпрокурора, следствие установило ряд других причастных к преступлениям лиц. Сегодня сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам. Из них 12 — высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний, — отметил Юрий Луценко.

28 марта 2019 года вечером глава отдела процессуального руководства по уголовным производствах ГПУ Константин Кулик обнародовал письмо, в котором указал, что вручены уведомления о подозрении экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы Администрации Алексею Филатову. Они якобы позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиардов долларов.

Его письмо процитировали в эфире телепрограммы «Право на власть» на канале «1+1». Однако полного письма в медиа нет, все ссылаются на эфир. Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что уведомление о подозрении было сделано с нарушением законодательства. Согласно информации, опубликованной ГПУ, дать правовую оценку действиям г-на Кулика должно Государственное бюро расследований. В то же время в комментариях в соцсети Facebook Андрей Лысенко уточнил, что в настоящее время Константин Кулик занимает должность заместителя начальника департамента.