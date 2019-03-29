Сегодня 29 марта 2019 года, 16:18

В столице открылся «Центр исполнения решений»

В Киеве начал работать «Центр исполнения решений» — современный офис, где граждане могут без очередей и бюрократии по принципу «единого окна» получить услуги в сфере принудительного исполнения судебных и иных решений. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светланы Глущенко, в течение последних двух лет Минюст реформирует систему принудительного исполнения решений с целью обеспечения граждан открытыми и инновационными сервисами.

«В рамках пилотного проекта Министерство юстиции последовательно открывает офисы «Центр выполнения решений». Такие заведения уже работают в четырех регионах: Днепропетровской, Луганской, Одесской и Сумской областях. Сегодня мы такой центр открываем в Киеве», — отметила заместитель министра юстиции.

Она подчеркнула, что в дальнейшем Министерство юстиции имеет амбициозные планы расширить проект, чтобы такие центры заработали при отделах ГИС по всей территории государства.

По словам директора Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Алексея Воробьева, открытие таких центров демонстрирует вектор развития государственной исполнительной службы.

«Служба меняется, органы ГИС становятся более открытыми, прозрачными и направленными на обслуживание граждан. Украинцы в таких центрах могут быстро и без очередей решить вопрос об открытии исполнительного производства, ознакомиться с материалами исполнительного производства по всей территории Украины, что упрощает жизнь гражданам», — подчеркнул Алексей Воробьев.

Начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киев Станислав Куценко в свою очередь подчеркнул, что «Центр исполнения решений» открыли именно в Дарницком районе потому, что он является одним из самых населенных районов в городе Киеве.

«Открытие ЦИР положило начало принципу экстерриториальности в работе органов государственной исполнительной службы. Ведь лицо может обратиться в ЦИР и через него подать на исполнение документ в любой отдел ГИС города Киева. Также здесь можно получить информацию об исполнительном производстве, по которому гражданин является стороной и которое находится в любом из отделов ГИС города Киева», — отметил Станислав Куценко.

Как передает «Укринформ», офис находится в помещении Дарницкого отдела регистрации актов гражданского состояния по адресу: ул.Константина Заслонова, 16.

Напомним, что постановление КМУ о реализации экспериментального проекта в сфере принудительного исполнения решений №700 было одобрено 29 августа 2018 года.