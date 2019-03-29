Сегодня 29 марта 2019 года, 16:18

LHS: эксперты ознакомили с особенностями структурирования трансграничной сделки по привлечению иностранного инвестора

Продолжил модуль «Особенности трансграничных M&A» Школы корпоративного права и M&A Legal High School интерактивный семинар «Особенности структурирования трансграничной сделки по привлечению иностранного инвестора». Провели семинар Дмитрий Корбут, советник практики Corporate & M&A Sayenko Kharenko, Ильгар Гахраманов, юрист практики Corporate & M&A Sayenko Kharenko, Николай Здвижков, инвестиционный советник Capital Times.

«Процесс привлечения инвестора начинается с выявления интереса, потенциальных синергий и дальнейшего проведения финансового и юридического аудита», — напомнил Ильгар Гахраманов.

Николай Здвижков детально рассказал о процессе финансового структурирования сделки. Первым этапом, по словам лектора, является процесс выявления интереса у потенциальных инвесторов. При этом следует помнить, что юристы и финансовые эксперты выступают на стороне и покупателя, и продавца, и, исходя из этого, можно переходить к следующему этапу — «выявлению потенциальных синергий», поскольку не всегда, казалось бы, очевидные вещи лежат на поверхности.

«Юридический и финансовый аудит позволяет определить большинство рисков и перспектив сделки», — отметил он. Еще один немаловажный этап сделки, по словам г-на Здвижкова, — это процесс исполнения условий в части получения платежей.

Спикер детально ознакомил со всеми нюансами привлечения инвесторов и процессом структурирования сделки и рассказал о «взращивании» сделки на примере приобретения компанией OREXIM терминала в Николаевском порту.

Ильгар Гахраманов далее перешел к аспектам юридического структурирования. Он напомнил, что в рамках структурирования сделки после проведения Due Diligence покупатель, как правило, находит различные риски, поэтому должен определиться, становиться ли участником сделки, снижать ли цену сделки и т.д. «Очень важно для юридического структурирования осуществить выбор юрисдикции таргета», — обратил внимание лектор. После выбора таргета необходимо сделать выбор применимого права, места и правил арбитража. Г-н Гахраманов также порекомендовал не забывать о таком важном факторе, как налоговое структурирование бизнеса. «Всегда надо обращать внимание на антимонопольное законодательство», — акцентировал внимание слушателей на очередном аспекте юридического структурирования лектор.

Также, по его словам, юридическое структурирование — это по большому счету процесс постоянных переговоров, и в этом плане очень важно наладить отношения с локальным советником сделки, основной целью которого будет получение результата — закрытие сделки.

«Обижаются на большое количество гарантий, как правило, украинские инвесторы», — сказал Дмитрий Корбут, говоря о гарантиях, ответственности сторон и основаниях для выхода из соглашения. Кроме того, он обратил внимание на важность согласованных действий между юридическими советниками, финансовыми консультантами и сторонами сделки, поскольку в противном случае сделка может привести к негативному результату для обеих сторон.