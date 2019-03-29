Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 марта 2019 года, 16:18

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Международное рейтинговое агентство наказано на 5,1 млн евро

29 марта 2019 года Источник:Pravo.ru

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наказало международное рейтинговое агентство Fitch за нарушение правил, связанных с конфликтом интересов.

ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму — 5,133 млн евро из-за конфликта интересов. Как сообщают «Ведомости», с июня 2013-го по апрель 2018 года 20% Fitch UK, Fitch France и Fitch Spain косвенно принадлежали члену советов директоров трех компаний, рейтингуемых агентством.

Газета Financial Times уточнила, что речь идет о члене совета директоров французской Casino Group Марке Ладре де Лашарьере, его холдинг Fimalac владел 20% Fitch.

Осенью 2017 года Fitch перестало рейтинговать Casino. В 2018-м Fimalac продала свою долю в агентстве американской медиагруппе Hearst.

По информации ТАСС, ESMA ужесточило правила деятельности рейтинговых агентств после мирового финансового кризиса в 2008 году. Нововведения вступили в силу в 2013 году. Согласно новым правилам, акционерам, владеющим более чем 10-процентной долей в рейтинговом агентстве, нельзя быть членом совета директоров компаний из рейтинга.

В Fitch заявили, что нарушения не повлияли на результаты рейтингов. В агентстве также отметили, что сейчас в числе его владельцев нет членов советов директоров рейтингуемых компаний.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1109) от 26/03/19 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 13 (1109)
Отрасли практики

Со второй попытки

РЕПОРТАЖ

Дань карьере

Судебная практика

Чекпоинт

Тема номера:

Руководство со знанием

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом