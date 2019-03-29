Международное рейтинговое агентство наказано на 5,1 млн евро

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наказало международное рейтинговое агентство Fitch за нарушение правил, связанных с конфликтом интересов.
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму — 5,133 млн евро из-за конфликта интересов. Как сообщают «Ведомости», с июня 2013-го по апрель 2018 года 20% Fitch UK, Fitch France и Fitch Spain косвенно принадлежали члену советов директоров трех компаний, рейтингуемых агентством.
Газета Financial Times уточнила, что речь идет о члене совета директоров французской Casino Group Марке Ладре де Лашарьере, его холдинг Fimalac владел 20% Fitch.
Осенью 2017 года Fitch перестало рейтинговать Casino. В 2018-м Fimalac продала свою долю в агентстве американской медиагруппе Hearst.
По информации ТАСС, ESMA ужесточило правила деятельности рейтинговых агентств после мирового финансового кризиса в 2008 году. Нововведения вступили в силу в 2013 году. Согласно новым правилам, акционерам, владеющим более чем 10-процентной долей в рейтинговом агентстве, нельзя быть членом совета директоров компаний из рейтинга.
В Fitch заявили, что нарушения не повлияли на результаты рейтингов. В агентстве также отметили, что сейчас в числе его владельцев нет членов советов директоров рейтингуемых компаний.
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