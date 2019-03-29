Сегодня 29 марта 2019 года, 14:46

Новички начинают и не сдаются — победу в мартовском LHS Quiz одержала команда «Крепче стали»

Мартовский турнир LHS Quiz 2019 собрал семь команд: к опытным игрокам из команд «Знатоки госсектора» (сборная команда представителей государственного сектора), «Судьи-знатоки» (сборная команда судей), «Юрисконсульты-знатоки» (сборная юрисконсультов), «Графини и граф де Пиар» (сборная команда пиар-специалистов юридического рынка), Talented Lawyers (команда ЮФ EVRIS) и MERX (юрисконсульты) присоединилась команда «Крепче стали» (Metinvest).

Командам предстояло продемонстрировать остроту ума и широту эрудиции в девяти раундах бескомпромиссного соревнования.

Традиционная разминка особых проблем не создала — чувствовалось, что игроки максимально заряжены на борьбу. Хотя вопросы были самыми разнообразными и касались филологии, географии, истории и биологии, бурная реакция команд на правильные ответы показала, что они со своими вариантами не промахнулись.

Второй раунд назывался «Киноафиша»: за пять минут команды должны были по постеру фильма угадать его название. Судя по одобрительному гулу зала, юристы в кино ходят, по крайней мере смотрят на афиши.

В третьем раунде игроки команд перешли на личности — в каждом из вопросов было зашифровано имя президента какой-либо страны. За одну минуту нужно было по косвенным признакам установить, о каком именно президенте или о каком занимательном или курьезном факте, связанном с их жизнью, идет речь.

Четвертый раунд был посвящен рекламе. Знатоки этого жанра должны были обладать не только музыкальным слухом, но и недюжинной памятью, чтобы вспомнить рекламируемый товар по 30 секундному отрывку музыкального фрагмента рекламного ролика. Семь композиций, как и семь нот, не всем дались с первого раза — некоторые пришлось повторять.

Как показали промежуточные итоги, новички игры перед авторитетами не заробели — по итогам четырех раундов лидировала команда «Крепче стали».

Пятый раунд не зря получил название «Искусствовед»: вопросы, предложенные командам, были посвящены живописи. Но если вы подумали, что нужно было отгадать название мирового шедевра, то играть в Quiz вам еще рано. Игрокам предлагали вспомнить, что изображено на скрытом фрагменте полотна, какая известная картина вдохновила создателей киноафиши для фильма «Один дома» или еще круче: чем занимался незадолго до момента, запечатленного художником, один из персонажей картины Репина.

Шестой раунд — «Дуплет» — уже традиционно состоял из сдвоенных вопросов, ответы на которые становились промежуточным итогом, который по ассоциации должен был подсказать финальный ответ. Согласитесь, не каждый может сложить в уме морковь, снег и ведро, чтобы получить снеговика.

Седьмой раунд предлагал игрокам поработать с изображением и отгадать довольно замысловатые загадки, связанные с фотографией или картинкой из комикса.

Восьмой раунд был проведен в режиме блиц: чтобы ответить на каждый из шести вопросов, у команд было всего 10 секунд.

А завершал игру знаменитый «черный ящик», содержимое которого нужно было отгадать, правильно ответив на наводящий вопрос.

Окончательное подведение итогов показало, что новички своих позиций не сдали: победителем мартовской игры стала команда «Крепче стали» — эти ребята явно пришли на игру за победой, а не за участием. Второе место завоевали «Графини и граф де Пиар», третья позиция у Talented Lawyers. Впрочем, по результатам трех игр первенство удерживают «Знатоки госсектора».