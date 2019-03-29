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Легкую промышленность могут освободить от налогов

29 марта 2019 года Источник:UBR

Народные депутаты Украины хотят стимулировать развитие легкой промышленности в стране и предлагают создать для предпринимателей «тепличные» налоговые условия: сроком на 10 лет (начиная с 2020 года) освободить их от уплаты НДС при закупке специальной техники и станков за границей, а также не взимать налоги на их доходы при условии, что сэкономленные средства будут направлены на развитие компании.

Такие инициативы содержит законопроект №10192, который группа депутатов внесла в Верховную Раду 27 марта 2019 года.

При этом они опираются на турецкий опыт, где введение ряда стимулирующих мер привело к бурному росту легкой промышленности. Если в 80-х профильные компании страны преимущественно занимались переработкой сырья, то сейчас турки обшивают весь мир, а страна занимает 6-е место в мире по объемам поставок продукции. При этом в структуре экспорта Турции, добавляют авторы украинского закона в пояснительной записке, одежда и обувь занимает второе место с долей 9,4%.

Депутаты уверены, что предложенные ими меры приведут к созданию порядка 200 тыс. новых рабочих мест (сейчас их около 85 тыс.). Именно это обстоятельство и компенсирует неизбежные от введения льгот потери бюджета, ведь доходы работников предприятий от налогов они освобождать не намерены.

По оценкам авторов, при средней зарплате в отрасли на уровне 6,4 тыс. грн новые рабочие места принесут в казну совокупно 6,7 млрд грн. А если зарплата на рынке вырастет вдвое, на что и рассчитывают депутаты, бюджет пополнится 19,1 млрд грн (с учетом работающих сейчас в отрасли людей).

Что касается потерь от НДС-льгот, то, по данным Госстата, в последние два года с импортируемого легкой промышленностью оборудования было уплачено порядка 330 млн грн налога. Даже если объем импорта вырастет в три раза, что прогнозирует ассоциация предприятий легкой промышленности, суммарные потери бюджета не превысят 1 млрд грн, пишут авторы законопроекта.

Впрочем, даже если их расчеты справедливы, они никак не учитывают неизбежный эффект переходного периода: мгновенно создать 200 тыс. новых рабочих мест не получится, а налоги бизнес перестанет платить уже с первого дня работы нового закона. Вместе с тем Украина взяла на себя жесткие обязательства перед МВФ не предпринимать никаких мер, которые могли бы уменьшить доходы бюджета. В этом контексте шансы проекта собрать в Верховной Раде необходимые 226 голосов не слишком высоки.

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Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

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