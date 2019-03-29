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Swedbank уволил топ-менеджера из-за схемы с участием экс-президента Украины

29 марта 2019 года Источник:Finclub

Совет директоров Swedbank 28 марта с.г. принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP.

Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы «скрывать взятки бывшего президента Украины Виктора Януковича».

Установлено, что компания-«однодневка», которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Взятка Януковичу на сумму более 4 млн долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP — компании, которая фигурировала в деле Манафорта.

Напомним: канал SVT сообщал, что экс-президент Виктор Янукович вывел не менее 3,6 млн долларов США из Украины через Swedbank. Деньги окружения Януковича осели в Швейцарии.

Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги. Ранее были названы банки, участвующие в отмывании российских денег. В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».

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