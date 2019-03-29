Swedbank уволил топ-менеджера из-за схемы с участием экс-президента Украины

Совет директоров Swedbank 28 марта с.г. принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.
Об этом сообщает международная журналистская организация OCCRP.
Согласно сообщению, SVT и его партнеры в странах Балтии рассказали о компании, которая использовала счет в Swedbank, чтобы «скрывать взятки бывшего президента Украины Виктора Януковича».
Установлено, что компания-«однодневка», которую использовали для передачи взяток Януковичу, также перечисляла деньги экс-главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
Взятка Януковичу на сумму более 4 млн долларов была зарегистрирована как авторское вознаграждение за книгу, которую он якобы написал. Эти деньги прошли через ряд компаний, включая Vega Holding Limited, которая перечислила более 25 млн долларов в пользу Inlord Sales LLP — компании, которая фигурировала в деле Манафорта.
Напомним: канал SVT сообщал, что экс-президент Виктор Янукович вывел не менее 3,6 млн долларов США из Украины через Swedbank. Деньги окружения Януковича осели в Швейцарии.
Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги. Ранее были названы банки, участвующие в отмывании российских денег. В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».
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