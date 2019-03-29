Сегодня 29 марта 2019 года, 13:14

Порядок согласования сделок M&A — в фокусе внимания слушателей LHS

Модуль «Особенности трансграничных M&A» Школы корпоративного права и M&A Legal High School открыла лекция Александра Фефелова, партнера ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Лектор рассказал о порядке согласования сделок M&A регуляторными органами на примере НБУ, Нацкомфинуслуг и АМКУ.

Александр Фефелов напомнил, что, как следует из статьи 104 Гражданского кодекса Украины, слияния и поглощения юридических лиц являются формой их прекращения, в результате чего имущество, права и обязанности переходят к правопреемникам.

«Но понятно, что цель сделок слияния и поглощения заключается не в ликвидации одного или обоих юридических лиц, а в получении одним юридическим лицом контроля над хозяйственной деятельностью другого. То есть, например, в случае поглощения совсем не обязательно, чтобы лицо, контроль над которым переходит к другому субъекту хозяйствования, вообще прекратило деятельность», — отметил он. Более того, как подчеркнул лектор, иностранные юристы рассматривают понятие «слияния» в основном как объединение двух субъектов хозяйствования, при котором одно юридическое лицо присоединяется к другому.

Переходя к вопросу согласования сделки при участии банков, он сообщил, что это прерогатива НБУ и в этих сделках преимущественно речь идет о приобретении существенного участия. Существенное участие может быть как прямое, так и опосредованное. Также лектор ознакомил слушателей с перечнем документов, необходимых для согласования подобной сделки.

При этом он обратил внимание, что процедура достаточно сложная и требует четкого соблюдения положений нормативных актов НБУ. «Процесс получения согласования необходимо начинать за три месяца до самой сделки, поскольку для НБУ нормативными актами предусмотрены именно такие сроки на принятие решения о согласовании или отказе в согласовании», — пояснил Александр Фефелов.

Сделки при участии финансового учреждения регулируются распоряжением Нацкомфинуслуг. Лектор перечислил перечень документов, необходимых для их согласования. По словам г-на Фефелова, процедура согласования сделки в Нацкомфинуслуг более быстрая и простая, чем в НБУ.

Далее лектор детально рассказал о процессе согласования M&A-сделок АМКУ, при этом обратив внимание, что АМКУ согласовывает изменения относительно контроля. Он также ознакомил с порядком определения концентрации, подлежащей согласованию. «АМКУ дает разрешение на концентрацию в случае, если она не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части», — акцентировал внимание г-н Фефелов.

Для подачи соответствующих документов на согласование в НБУ или Нацкомфинуслуг уже необходимо иметь разрешение АМКУ. Обычно процедура получения разрешения от АМКУ составляет 45 дней, но для сбора и подготовки документов также следует потратить много времени и усилий. В целом, по словам лектора, срок подготовки документов для АМКУ составляет две-три недели.

«За отсутствие разрешения на концентрацию грозит штраф в размере до 5% дохода за последний отчетный год, но он рассчитывается по специальной методике, разработанной АМКУ и, как правило, никогда не соответствует заявленным размерам. При этом срок привлечения к ответственности за эти действия — пять лет», — сказал г-н Фефелов, при этом заверив, что наличие разрешения от АМКУ является надежным инструментом защиты в будущем.