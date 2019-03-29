Сегодня 29 марта 2019 года, 13:14

КХС ВС подготовил обзор практики рассмотрения земельных споров

Опубликован обзор судебной практики рассмотрения Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда дел по спорам, возникающим из земельных отношений. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Судебной палатой для рассмотрения дел относительно земельных отношений и права собственности КХС ВС совместно с правовым управлением департамента аналитической и правовой работы аппарата ВС проанализирована судебная статистика и изучена судебная практика рассмотрения КХС ВС за январь-ноябрь 2018 года дел по спорам, возникающим из земельных отношений.

Целью обзора является выявление проблемных вопросов, возникающих в практике решения земельных споров, и обеспечение устойчивости и единства судебной практики. В обзоре приведены правовые позиции КХС ВС и Большой Палаты Верховного Суда, которые сформированы по отдельным делам с учетом положений законодательства, действующего на момент возникновения спорных правоотношений.

Наиболее распространенными являются следующие споры:

- о признании незаконными решений органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам передачи земельных участков в собственность или предоставлении их в пользование, прекращении права собственности на земельные участки, изъятии этих участков в пользование;

- о заключении, изменении, расторжении, обновлении и выполнении договоров аренды земельных участков, в том числе споры о взыскании задолженности по арендной плате по договорам о пользовании земельным участком;

- о признании недействительными договоров аренды земельных участков и иных договоров;

- о взыскании ущерба, в том числе упущенной выгоды, причиненного вследствие нарушения прав собственников, в том числе государства, территориальных общин и пользователей земельных участков;

- о возвращении самовольно занятых земельных участков.