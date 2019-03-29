Сегодня 29 марта 2019 года, 13:14

СМИ: руководителя «Укрнафты» отправили в отставку

28 марта с.г. акционеры ПАО «Укрнафта» приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы правления Марка Роллинса. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании. Марк Роллинс будет отправлен в отставку с 30 апреля 2019 года, а исполняющим обязанности руководителя станет действующий зампредседателя правления и исполнительный вице-президент по сбыту Олег Гез.

В «Укрнафте» сообщили, что «Нафтогаз Украины» предложил избрать членами наблюдательного совета исполнительного директора НАК Юрия Витренко, директора по юридическим вопросам НАК Ярослава Теклюка и директора департамента имущественных и корпоративных отношений НАК Полину Загнитко.

Кроме того, вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева «Нафтогаз» предложил ввести в состав наблюдательного совета экс-замминистра финансов Елену Макееву, члена Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Андрея Бойцуна и экс-главу ГКЦБФР Олега Мозгового в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры также предложили переизбрать членом наблюдательного совета Уриэл Цви Лейбера и ввести в его состав Яну Мануилову. В качестве независимых членов миноритарии предлагают ввести в совет генерального директора инвестиционной компании «Он-Лайн Капитал» Николая Почапского, экс-главу Всеукраинской общественной организации «Союз геологов Украины» Павла Загороднюка и Андрея Процика, который ранее входил в состав наблюдательного совета «Запорожский завод ферросплавов».

Акционеры также обновили состав наблюдательного совета и дали согласие на продажу «Нафтогазу» 4 млрд куб. м газа.

Как известно, «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами «ПриватБанка», — порядка 42% акций.