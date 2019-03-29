Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 29 марта 2019 года, 13:14

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

СМИ: руководителя «Укрнафты» отправили в отставку

29 марта 2019 года Источник:UBR

28 марта с.г. акционеры ПАО «Укрнафта» приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы правления Марка Роллинса. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании. Марк Роллинс будет отправлен в отставку с 30 апреля 2019 года, а исполняющим обязанности руководителя станет действующий зампредседателя правления и исполнительный вице-президент по сбыту Олег Гез.

В «Укрнафте» сообщили, что «Нафтогаз Украины» предложил избрать членами наблюдательного совета исполнительного директора НАК Юрия Витренко, директора по юридическим вопросам НАК Ярослава Теклюка и директора департамента имущественных и корпоративных отношений НАК Полину Загнитко.

Кроме того, вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева «Нафтогаз» предложил ввести в состав наблюдательного совета экс-замминистра финансов Елену Макееву, члена Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Андрея Бойцуна и экс-главу ГКЦБФР Олега Мозгового в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры также предложили переизбрать членом наблюдательного совета Уриэл Цви Лейбера и ввести в его состав Яну Мануилову. В качестве независимых членов миноритарии предлагают ввести в совет генерального директора инвестиционной компании «Он-Лайн Капитал» Николая Почапского, экс-главу Всеукраинской общественной организации «Союз геологов Украины» Павла Загороднюка и Андрея Процика, который ранее входил в состав наблюдательного совета «Запорожский завод ферросплавов».

Акционеры также обновили состав наблюдательного совета и дали согласие на продажу «Нафтогазу» 4 млрд куб. м газа.

Как известно, «Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», группе компаний, связанных с бывшими акционерами «ПриватБанка», — порядка 42% акций.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1109) от 26/03/19 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 13 (1109)
Отрасли практики

Со второй попытки

РЕПОРТАЖ

Дань карьере

Судебная практика

Чекпоинт

Тема номера:

Руководство со знанием

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

ЮА «Абсолют»: инновационные схемы работы на нерезидентном рынке

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом