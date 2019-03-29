Евросоюз выиграл спор с США во ВТО по льготам для Boeing

Всемирная торговая организация (ВТО) 28 марта 2019 года приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации, предоставляли авиастроительному концерну Boeing определенные субсидии, что позволяет Евросоюзу требовать у США возмещения. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на DW.
В Европейской комиссии пояснили, что субсидии позволяли американскому авиастроителю продавать свои самолеты дешевле, что наносило ущерб европейскому концерну Airbus.
В Еврокомиссии считают решение ВТО своей окончательной победой.
«Решение ВТО приветствуют в ЕС, его приветствует также авиапромышленность и ее работники», — заявила 28 марта с.г. еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.
Напомним: в сентябре 2017 года ВТО отменила принятое ранее решение о незаконной выплате властями США субсидий концерну Boeing Co. на производство нового авиалайнера 777Х.
В то же время в 2011 году Всемирная торговая организация постановила, что американский самолетостроительный концерн пользовался незаконными субсидиями от властей Соединенных Штатов.
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