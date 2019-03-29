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Стало известно, чем будут грозить США за покупку венесуэльской нефти

29 марта 2019 года Источник:UBR

Госдепартамент США начал сильнее давить на потребителей нефти по всему миру. Открыто требует не покупать черное золото у Венесуэлы, против которой ввел санкции, пишет Reuters со ссылкой на свои источники. Подход простой: покупаешь венесуэльскую нефть — с тобой не будет работать американское правительство и американские компании, поскольку власть им не даст.

В Штатах видят, что ряд стран обходят их санкции, и их это не устраивает. С Николасом Мадуро продолжают сотрудничать Индия, РФ, Испания, Норвегия и Швеция. Кто-то работает лишь на покупку нефти, а кто-то в обратную сторону — отправляет в Венесуэлу нефтепродукты. Ими разбавляется тяжелая венесуэльская нефть, и ее охотнее раскупают.

Эти связи американские власти активно пытаются разрушить в последний месяц. Источники Reuters уверяет, что Госдеп США пообещал наказывать своих иностранных коллег-партнеров за торговлю нефтью в любом виде. За деньги, по бартеру, опосредованно. Все это США будут считать нарушением санкционного режима.

Задача Штатов — свести нефтяной экспорт Каракаса к нулю. Они идут к нему с января 2019 года, то есть с момента введения санкций против Николаса Мадуро и его страны. Лицом запретов стала национальной нефтекомпании Венесуэлы — PDVSA. Американские чиновники очень быстро порвали с ней связи своих компаний: заблокировали счет PDVSA в США, деньги за нефть капали именно туда. Капали недолго, конечно — Каракас очень быстро свернул контракты, привязанные к «погибшему» счету: объем экспорта венесуэльской нефти в Америку сократился с 484 тыс. до 149 тыс. баррелей в день.

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