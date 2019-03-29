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Как заключить акционерный договор по нормам английского права, рассказал слушателям LHS Сергей Бенедисюк

29 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Особенностям заключения акцонерных сделок по английскому праву была посвящена лекция Сергея Бенедисюка, партнера ЮФ Evris. Он рассказал слушателям Legal High School об общих принципах заключения договоров по праву Англии и Уэльса, отметив как их преимущества высокий уровень гибкости и диспозитивности и обеспечения выполнения достигнутых договоренностей, широкий выбор инструментария договорного регулирования, наличие трастов, а также стандарты «разумности» и «добросовестности».

«На уровне уставных документов не всегда удается урегулировать все аспекты управления компанией. Акционерное соглашение дает возможность гибко построить систему сдержек и противовесов, обеспечив гарантии даже миноритарным акционерам», — отметил Сергей Бенедисюк.

Он описал и проанализировал основные стандартные условия акционерного соглашения по английскому праву, касающиеся основания компании и внесения вкладов, целей, задач, направлений деятельности, корпоративного управления компанией, голосования (reserved matters), способов обращения и отчуждения акций (преимущественное право, ROFR, ROFO, tag-along, drag-along, опционы), обязанностей акционеров и менеджмента, случаев изменения контроля, deadlock и механизмов решения, конфиденциальности, применимого законодательства и арбитража.

Дополнительными стандартными условиями, по словам лектора, могут быть правила дополнительного финансирования бизнеса, привлечение инвестиций и распределение активов, особый порядок принятия решений общим собранием, порядок назначения аудиторов, условия составления финансовой отчетности и ее предоставление акционерам, порядок распределения прибыли, условия о неконкуренции, применение escrow.

Сергей Бенедисюк подчеркнул, что сторонами акционерного соглашения, заключенного по английскому праву, могут быть не только акционеры (все или часть), но сама компания.

Говоря о статусе акционера в акционерном соглашении, лектор отметил, что основным способом их защиты является компенсация заранее определенных убытков.

Лектор рассказал об ответственности, предусмотренной за нарушение условий акционерного соглашения, и о способах обеспечения исполнения обязательств, которыми могут быть залог акций (по общему праву и по праву справедливости), безотзывная доверенность, опцион и escrow agreement.

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