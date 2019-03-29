Сегодня 29 марта 2019 года, 11:41

ГФС предлагает усовершенствовать порядок мониторинга налоговых накладных

На официальном сайте Государственной фискальной службы Украины появилось сообщение об обнародовании проекта постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 февраля 2018 года №117»

Отмечается, что проект постановления разработан в соответствии с пунктом 201.16 статьи 201 Налогового кодекса Украины.

«Основной целью разработки проекта постановления является усовершенствование порядка мониторинга налоговых накладных/расчетов корректировки, поданных для регистрации в Едином реестре налоговых накладных», — говорится в информационном сообщении.

Предлагается внести изменения в перечень признаков, в случае соответствия которым налоговые накладные/расчеты корректировки не подлежат мониторингу.

В частности, подпункт 2 пункта 3 Порядка приостановления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки стоимости в Едином реестре налоговых накладных предложено изложить в новой редакции. Предусмотрено, что объем поставки, указанный плательщиком налога в налоговой накладной/расчете корректировки (кроме расчетов корректировки, поданных на регистрацию не в том месяце, в котором они составлены), зарегистрированной в Реестре в текущем месяце, с учетом поданной на регистрацию в Реестре налоговой накладной/расчета корректировки, составляет менее 500 тыс. гривен при условии, что объем поставок товаров/услуг, указанный в них в текущем месяце по операциям с другим получателем-плательщиком налога, не превышает 50 тыс. гривен, сумма НДС (кроме суммы НДС, уплаченной при ввозе товаров на таможенную территорию Украины), уплаченного в предыдущем месяце, более 20 тыс. гривен, и руководитель — должностное лицо такого плательщика налога является лицом, которое занимает аналогичную должность не более чем у трех (включительно) налогоплательщиков ».

Кроме того, в новой редакции излагается пункт 27, предусматривающий, что решение комиссии регионального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Реестре, о неучете таблицы данных налогоплательщика может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

Решение комиссии центрального уровня об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Реестре, о неучете таблицы данных налогоплательщика может быть обжаловано в судебном порядке.

В новой редакции также предложено изложить приложение 1 «Реестр налоговых накладных/расчетов корректировки, регистрация которых приостановлена».