Сегодня 28 марта 2019 года, 18:41

Дело Мораеса: специалисты УЕФА и ФИФА раннее подтвердили правомерность натурализации

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий сделал официальное заявление насчет ситуации со скандалом вокруг натурализации Жуниора Мораеса, из-за чего УЕФА открыл дело из-за жалоб Португалии и Люксембурга. По словам представителя организации, все было сделано в рамках правил, что ранее подтвердили специалисты из УЕФА и ФИФА, пишет издание sportarena.com.

«Хочу подчеркнуть, что во время рассмотрения вопроса о приглашении Жуниора Мораеса в сборную Украины для подготовки и участия в матчах с Португалией и Люксембургом мы проанализировали ситуацию с получением гражданства футболистом Украины. Также были проведены консультации со специалистами из УЕФА и ФИФА, которые подтвердили правомерность приглашения Мораеса в состав сборной Украины», — цитирует г-на Записоцкого официальный сайт ФФУ.

«Поэтому мы просим болельщиков сохранять спокойствие до вынесения окончательного решения УЕФА. Я уверен, что Комитет по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА, ознакомившись с аргументацией ФФУ в этом вопросе, оставит без изменений результаты первых двух матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020».

Мораес обвиняется в том, что якобы не имел права играть за команду, поскольку не жил непрерывно на территории Украины в течение пяти лет, как того требуют регламентные нормы. Из-за этого сине-желтым могут грозить два технических поражения.

Бразилец получил украинское гражданство 18 марта, был вызван в сборную 19 числа, 22 марта вышел на замену в матче против Португалии (0:0), а 25 марта впервые сыграл в основе национальной сборной – против Люксембурга (2:1).

Сам футболист уже успел заявить, что не переживает из-за скандала и уверяет, что ФФУ все проверили, прежде чем дать ему сыграть за сборную.

Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В. Следующий поединок команда Андрея Шевченко проведет 7 июня против Сербии, а 10 июня снова встретится с Люксембургом.