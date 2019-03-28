Сегодня 28 марта 2019 года, 18:41

Акционерные договоры сквозь призму английских судов — в центре внимания слушателей LHS

О практике английских судов по спорам, которые возникают из акционерных договоров, рассказали слушателям Legal High School Юрий Нечаев, партнер ЮФ AVELLUM, и Владислав Александров, юрист ЮФ AVELLUM. Лекторы напомнили, что ключевые категории споров преимущественно касаются трех аспектов акционерных соглашений: финансирования компании, корпоративного управления и отчуждения акций.

Спикеры назвали основные категории споров, которые возникают в связи с невыполнением акционерного соглашения, и привели примеры соответствующих судебных дел. В частности, первый кейс, представленный лекторами, касался спора между инвестором и акционерами. Компания JV договорилась о своем финансировании с шейхом Тахнуном, и он финансировал ее в течение определенного времени, хотя акционерный договор стороны не заключали. Когда бизнес потерпел финансовые трудности, стороны договорились о выходе инвестора из JV и выплате ему компенсации. Параллельно шейх пытался продать свои акции третьей компании. Через некоторое время шейх Тахнун обратился в суд с требованием о тройной компенсации, а другая сторона обратилась со встречным иском на аналогичную сумму за нарушение шейхом обязанности действовать добросовестно (act in a good faith).

Суд решил, что договоренности между сторонами составляют договор, основанный на взаимоотношениях сторон (relational contract) в устной форме. Следовательно, обязанность действовать добросовестно косвенно предусмотрена (implied) этим договором. Шейх нарушил свое обязательство действовать добросовестно, поскольку (1) его представители вели скрытые переговоры о продаже своих акций третьей компании, при этом (2) шейх блокировал продажу компании своими бывшими партнерами и (3) пытался получить выгоду для себя за счет своего бизнес-партнера.

Поэтому, убеждены лекторы, сторонам следует обязательно формализовать условия ведения бизнеса в виде акционерного соглашения и четко прописывать в нем все обязанности сторон.

Следующий кейс касался корпоративного управления. Стороны спора заключили акционерный договор, однако сделали это самостоятельно, не прибегая к помощи юристов, поэтому не предусмотрели в нем всех необходимых элементов. Фабула дела заключалась в следующем: согласно акционерному договору г-н Джексон имел право ежегодно назначаться директором компании TFG до наступления одного из пяти событий. Его партнеры г-н Дир и г-н Грифис также были назначены директорами TFG. В свою очередь устав TFG предусматривал право двух директоров уволить третьего директора, и г-н Дир и г-н Грифис воспользовались этим правом и уволили г-на Джексона на основании устава.

Г-н Джексон обратился в суд с вопросом: были ли обязаны другие акционеры не использовать положения устава компании для увольнения г-на Джексона с должности директора; должны ли были другие акционеры исключить из устава положение, предоставляющее право другим директорам уволить его? Суд первой инстанции решил, что акционеры обязаны удалить из устава положение о праве двух директоров на увольнение третьего директора. Однако апелляционный суд имел другую точку зрения — он решил, что включение такого положения в акционерный договор предусматривает изменение контракта судом, что недопустимо. Анализируя этот кейс, лекторы обратили внимание слушателей Legal High School на важность детальной разработки текста акционерного договора, чтобы исключить противоречия между положениями соглашения и уставом компании.