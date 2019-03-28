Сегодня 28 марта 2019 года, 18:41

Акционерные соглашения как способ обеспечения интересов совладельцев бизнеса — тема лекции Анны Грищенко

Особенности акционерных соглашений в контексте M&A стали темой лекции Анны Грищенко (Кремневой), руководителя практики слияний и поглощений Pavlenko Legal Group. По ее мнению, акционерный договор нужен тогда, когда в вашем бизнесе появляется третье лицо: в случае привлечения новых акционеров, продажи (покупки) доли бизнеса и тому подобное.

Лектор советует заключать такой договор, если есть несколько акционеров. Соглашение нормирует управление, финансирование, продажу и другие аспекты бизнеса. «Акционерное соглашение помогает жить бесконфликтно, а в случае возникновения конфликта — легко его решить, поскольку прописывает четкий алгоритм действий», — подчеркнула Анна Грищенко.

Лектор проанализировала особенности заключения акционерного соглашения по английскому и украинскому праву, отметив, что соглашение, заключенное по английскому праву, как правило, более гибкое, охватывает неограниченный круг вопросов, а в соглашении, заключенном в соответствии с украинским законодательством, круг вопросов ограничен, в частности, в него невозможно заложить вопросы финансирования совместного бизнеса.

Каким образом стороны сделки несут ответственность за ее нарушение? Лектор отметила, что можно подавать иски в суд, однако качество судебной системы не дает стопроцентной гарантии.

Говоря об обеспечении сделки, лектор подчеркнула, что ответственность по украинскому законодательству довольно сомнительна, ведь даже в случае победы в суде у другой стороны может не оказаться имущества.

Анна Грищенко считает, что применение украинского законодательства при заключении акционерного соглашения больше подходит для небольшого местного бизнеса, поскольку затраты на такой договор также невелики. Применение английского права предполагает большие затраты, поэтому оно целесообразно для крупного бизнеса и для компаний с участием иностранного бизнес-партнера.

Лектор на практических примерах проиллюстрировала различные аспекты элементов акционерного договора, заключенного по английскому праву, а также указала на наиболее типичные ошибки при заключении таких соглашений.