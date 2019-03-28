Сегодня 28 марта 2019 года, 18:41

Различные аспекты заключения сделки в M&A — тема лекции Екатерины Тарасенко

Об участии юриста в процессе заключения сделки M&A рассказала слушателям Legal High School Екатерина Тарасенко, директор юридического департамента корпорации «Богдан». Она подчеркнула, что в случае, если в сделке принимает участие иностранный контрагент, то она, как правило, регулируется английским правом, что влияет на сроки этапов сделки. Лектор рассказала об общей структуре процедуры заключения сделки M&A и коротко описала особенности каждого из ее этапов. По словам Екатерины Тарасенко, разделы, которые особенно касаются юристов, — это гарантии и ответственность. Спикер на практических примерах подробно разъяснила разницу между гарантией и ответственностью.

Говоря об особенностях письма раскрытия, лектор проанализировала его структуру и подчеркнула, что согласование письма раскрытия может быть довольно длительным процессом — до нескольких месяцев, поэтому она советует приступать к процессу согласования как можно раньше, чтобы у покупателя было время ознакомиться с документом, оценить все риски и осознанно становится участником сделки.

Лектор считает, что юрист не может иметь всестороннюю компетенцию, поэтому стоит привлекать к работе над сделкой специалистов разного профиля, а юрист должен стать координатором такой рабочей группы.

Если в процессе переговоров рабочих групп сторон сделки возникают вопросы, по которым стороны не могут прийти к соглашению, юрист должен адресовать такие вопросы бенефициарам — собственникам бизнеса для принятия окончательного решения.

Екатерина Тарасенко советует слушателям Legal High School в процессе переговоров детально обосновывать свою позицию, поскольку в большинстве случаев это позволяет добиться ее принятия другой стороной. «Контрагента нужно рассматривать как партнера, а не противника», — считает она.

Лектор проиллюстрировала тезисы выступления примерами из собственной практики, подчеркивая важность наличия максимально полного комплекта бухгалтерских документов, справок об отсутствии задолженностей перед бюджетом и контрагентами, документации относительно имущества и оборудования, которое является объектом сделки.

Чтобы сделка была успешной, лектор рекомендует заранее подумать о выходе из бизнеса, для чего следует правильно структурировать его изначально, в процессе построения. «Для этого структура компании должна быть простой, а налоги — прозрачными», — резюмировала Екатерина Тарасенко.