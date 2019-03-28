Сегодня 28 марта 2019 года, 18:41

Есть ли жизнь после сделки? Ответ на этот вопрос искали слушатели LHS вместе с Олегом Мальским

О пост-M&A-сопровождении сделки рассказал слушателям Олег Мальский, руководитель практики корпоративного права и M&A МЮГ Eterna Law. По его словам, к этой теме мало кто обращается, ведь если сделка состоялась, процесс считается завершенным. Стороны полагают, что сделано так много, что никаких вопросов не осталось. Именно поэтому, по мнению лектора, юрист должен объяснить клиенту, что и после сделки работа для него есть.

Олег Мальский отметил, что работа юристов имеет свои особенности в зависимости от стороны, которую они представляют, и дал практические советы, на что обратить особое внимание.

В частности, если юрист представляет продавца, которому заплатили 100% цены, нужно следить, чтобы клиент не потерял оплату: например, если продавец дал гарантии, которые перестали быть правдивыми. При этом обычно продавец, получивший 100%-ную оплату, не беспокоится, потому что для него трансакция закончилась. Задача юриста — посоветовать клиенту, что после получения оплаты на счета юридического лица нужно двигать их дальше, поскольку покупатель знает эти реквизиты и в случае каких-либо проблем может инициировать арест счетов юрлица.

Если оплата производилась частями, задача юриста — обеспечить получение всех траншей, особенно если они связаны с выполнением каких-либо условий. Если когда компания продана и контроль над ней передан, у юриста уже нет влияния на механизмы ее деятельности (например, если дальнейшая оплата зависит от своевременного ввода в эксплуатацию объекта).

Если есть опасения, что оставшаяся оплата не будет получена, нужно перечитать окончательную версию соглашения (часто она существенно меняется на этапе согласования сторонами) и обеспечить аргументы для возможного судебного спора об истребовании оставшейся суммы оплаты. Лектор советует юристу максимально документировать осуществляемые шаги.

Если деньги находятся на эскроу-счете, задача юриста — следить за временем (срок эскроу, как правило, ограничен) и обеспечить выполнение условий соглашения с ценлью получения средств, ведь контрагент может умышленно тянуть время, чтобы соглашение не было выполнено.

Олег Мальский считает, что юрист должен посоветовать покупателю провести детальную инвентаризацию приобретенного имущества, поскольку, по словам лектора, были случаи, когда после передачи имущества не досчитывались какой-то его части. Для предотвращения возникновения подобной ситуации следует предусмотреть переходный период.

Бывают случаи, когда после инвентаризации оказывается, что покупатель приобрел не то, что хотел (к примеру, цена на объект не растет, как ожидалось, или объект имеет какие-то особенности, которые делают его непригодным для использования в том качестве, на которые надеялся покупатель). Задача юриста — как можно раньше проверить все возможные обременения и особенности объекта и на момент трансакции получить подтверждение от продавца о том, что все обстоит так, как договаривались. Это может касаться коммуникаций и транспортных подъездов к приобретаемому объекту недвижимости, которые не входят в стоимость покупки, но могут стать рычагом влияния продавца на цену продажи вплоть до полного обесценивания объекта.

Нередко юристы считают, что их работа заканчивается в момент перехода права собственности и пост-M&A их не касается. Клиент же настаивает, что и пост-M&A входит в обязанности юриста и в дополнительной оплате эта работа не нуждается.

Самая сложная ситуация, когда покупателями выступают несколько акционеров, которые не могут поделить между собой полномочия. В таком случае юрист должен сопровождать клиента и в отношениях внутри компании, чтобы защитить его права как миноритарного акционера.

В процессе пост-M&A юрист может столкнуться еще с одной преградой. Речь идет о реституции — возврате проданного объекта. Лектор советует юристу предусматривать в соглашении возможность такого поворота событий. По словам Олега Мальского, поворот трансакции в принципе возможен, однако фактически клиент может получить обратно объект вовсе не в таком виде, в котором он его продавал.