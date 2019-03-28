Обладатели звания Героя Украины получат 50 прожиточных минимумов

Президент Петр Порошенко подписал Указ «О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание «Герой Украины» за совершение выдающегося геройского поступка». Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на пресс-службу АП.
Сообщается, что теперь Героям Украины выплачивается денежное вознаграждение, а в случае присвоения звания посмертно вознаграждение выплачивается членам их семей. В АП добавили, что единовременное денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума.
«Указом также поручено Кабинету Министров разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения, а также предусмотреть во время разработки проектов закона о государственном бюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание «Герой Украины» за совершение выдающегося геройского поступка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
«Статья 1 указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоения звания «Герой Украины» за совершение выдающегося геройского поступка», — добавили в АП.
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