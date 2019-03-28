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Обладатели звания Героя Украины получат 50 прожиточных минимумов

28 марта 2019 года Источник:РБК-Украина

Президент Петр Порошенко подписал Указ «О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание «Герой Украины» за совершение выдающегося геройского поступка». Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на пресс-службу АП.

Сообщается, что теперь Героям Украины выплачивается денежное вознаграждение, а в случае присвоения звания посмертно вознаграждение выплачивается членам их семей. В АП добавили, что единовременное денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума.

«Указом также поручено Кабинету Министров разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения, а также предусмотреть во время разработки проектов закона о государственном бюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание «Герой Украины» за совершение выдающегося геройского поступка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

«Статья 1 указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоения звания «Герой Украины» за совершение выдающегося геройского поступка», — добавили в АП.

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