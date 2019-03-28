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Суд объяснил, почему журналистке не предоставят копию решения о доступе к данным с ее телефона

28 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Суд отказал журналистке Натальи Седлецкой в удовлетворении иска о предоставлении ей копии судебного решения о доступе к информации с ее телефона, сообщает портал «Судебной власти Украины».

Окружной административный суд города Киева, рассмотрев по сути дело по иску Натальи Седлецкой к руководителю аппарата Печерского районного суда города Киева относительно непредоставления ей копии судебного решения, постановил: в удовлетворении исковых требований отказать полностью. Окружной административный суд города Киева пришел к такому выводу, поскольку истец реализовала еще 3 сентября 2018 года свое право на доступ к судебному решению, ознакомившись с его текстом в ЕГРСР, и обжаловала его в апелляционном порядке. Таким образом, нет оснований для восстановления уже реализованного права истца.

В своих исковых требованиях истица просила суд признать противоправным отказ руководителя аппарата Печерского районного суда города Киева относительно непредоставления ей решения, а именно — постановления следственного судьи, которым удовлетворено ходатайство и предоставлен доступ к сведениям о входящих и исходящих соединениях абонентского номера, которым она пользуется. Также истица просила выдать ей соответствующее решение.

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