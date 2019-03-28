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СМИ: житель Буковины майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев

28 марта 2019 года Источник:Finclub

Житель Черновицкой области майнил криптовалюту за счет более миллиона украинцев.

Как сообщает пресс-служба киберполиции, 32-летний житель Буковины создал и администрировал большое количество интернет-ресурсов. На созданных ресурсах он размещал вредоносное программное обеспечение для майнинга криптовалюты.

Используя вычислительные возможности процессора и графического адаптера, злоумышленник вмешивался в работу электронно-вычислительной техники посетителей сайтов с бесплатной литературой и научными работами. Это приводило к нарушению установленного порядка маршрутизации информации и дальнейшего ухудшения работы компьютеров посетителей.

Во время проведения обысков в квартире злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карты, дополнительные носители информации и черновые записи. Все изъятое направлено на экспертизу.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

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