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Хозяйственный суд Закарпатской области возглавила Оксана Ремецки

28 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

На собрании судей Хозяйственного суда Закарпатской области 25 марта 2019 года избрана председателем суда судья Оксана Ремецки, которая до сих пор занимала должность заместителя председателя Хозяйственного суда Закарпатской области.

Об этом сообщает портал судебной власти Украины.

Г-жа Ремецки назначена на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области сроком на пять лет Указом Президента Украины от 4 октября 2005 года №1412/2005. Постановлением Верховной Рады Украины от 9 сентября 2010 года №2512/IV она избрана на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области бессрочно.

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