Сегодня 28 марта 2019 года, 15:34

BBC приносит извинения Петру Порошенко из-за материала о встрече с Дональдом Трампом

BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение Президенту Украины Петру Порошенко.

Извинение касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Петра Порошенко заплатила деньги за встречу с Дональдом Трампом.

Статья была опубликована в мае прошлого года, но впоследствии была удалена с сайта.

В ней утверждалось, что 400 000 долларов были перечислены адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну.

Эту информацию также озвучили в телевизионной программе BBC.

«В нашей новостной программе «News at Ten», а также в статье, опубликованной онлайн 23 мая 2018 года, мы неправильно утверждали, что Президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 000 долларов личному юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы раньше согласована короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры», — сказал юрист BBC.

«Мы считали, что в этих публикациях было сделано менее серьезное утверждение, направленное в адрес господина Порошенко, но ввиду того, что Высокий суд пришел к выводу, что это утверждение было представлено в изложенном выше ключе, мы рады признать, что это утверждение было ошибочным.

«Мы извиняемся перед Петром Порошенко и согласны возместить ему убытки, судебные издержки. Мы также приняли участие в совместном заявлении на открытом судебном заседании», — добавил он.