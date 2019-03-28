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Европарламент решил судьбу одноразовой посуды и окурков

28 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

Европарламент на заседании 27 марта одобрил введение с 2021 года полного запрета на использование одноразовой пластиковой посуды (тарелок, вилок, ножей, соломинок, контейнеров для еды), а также тонких пластиковых пакетов, ватных палочек и пластиковых палочек для воздушных шаров. За это решение проголосовали 560 депутатов, против выступили лишь 35. Теперь соответствующие законы должны также одобрить все страны — члены Евросоюза, передает Настоящее время.

Похожий запрет уже действует в Калифорнии, где ресторанам запретили подавать напитки с пластиковыми соломинками.

Инициаторы закона объясняют его необходимость загрязнением морских вод в ЕС. По данным Еврокомиссии, пластиковая продукция одноразового пользования составляет половину всего мусора, который находят на европейских пляжах. На пластик, по мнению европейских законодателей, также приходится 70% всего мусора в Мировом океане.

И хотя в ЕС развиты технологии по переработке пластикового мусора по сравнению с остальными странами, до сих пор в странах Союза перерабатывается лишь четверть всего пластикового мусора. Однако принятый закон обяжет членов ЕС к 2029 году перерабатывать гораздо больше пластика, чем сейчас, а также отправлять в переработку по меньшей мере 90% всех пластиковых бутылок для прохладительных напитков.

Отдельный пункт в законе касается сигаретных окурков: он обяжет табачные компании платить за их уборку и сжигание. Авторы закона подчеркивают, что окурки — второй по распространенности вид мусора после пластика, и с ними также нужно что-то делать.

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