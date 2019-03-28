Рыболовецкие патенты украинского рыбака оценены в 1,6 млн долларов США.
Такой оценкой поделились компании Innolytics Group и компания AEQUO. Они составили список самых дорогих патентов в нашей стране, используя общепринятую международную систему оценки.
Речь идет о рыбаке Сергее Ульянове. Он владеет патентом на блесну с оценкой 1 млн долларов США.
Как пишут на сайтах о рыбалке, блесна «Ульянка» претендует на место одной из самых уловистых самодельных рыболовецких снастей. У Ульянова есть еще один патент на поверхностную блесну. Оценка — 580 000 долларов США.
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