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Определены ТОП-100 наиболее дорогих патентов Украины

28 марта 2019 года Источник:Юридическая Практика

27 марта с.г. юридическая компания Aequo совместно с технологической компанией Innolytics Group презентовали исследование «100 наиболее дорогих патентов Украины». Эксперты рассказали какие патенты в Украине имеют наивысшую стоимость их отраслевую принадлежность, авторов и правообладателей в сравнении с ТОП-100 патентами ЕС и США.

Как рассказал Владимир Бандура, партнер и СЕО Innolytics Group, выборка охватывает патенты, получившие приоритет в Украине. При этом в планах исследований в будущем учитывать также патенты украинских авторов, в силу различных обстоятельств получившие приоритет в других государствах. А говоря о значении и ценности патентов, г-н Бандура отметил, что согласно отчету WIPO, 84% стоимости крупнейших компаний составляют нематериальные активы. «За рубежом конкурентное преимущество в основном достигается за счет инноваций или патентных инструментов. Благодаря этому растет важность защиты интеллектуальной собственности. Мы видим насколько увеличивается количество заявок и размер выплат», — подчеркнул СЕО Innolytics Group.

Основные месседжи и выводы исследования презентовал Александр Мамуня, партнер Aequo. Он в частности отметил, что стоимость топ-10 самых дорогих патентов Украины находится в диапазоне от 43 до 11 долл США. Для сравнения, в США стоимость каждого из топ-10 патентов не ниже 40 млн долл) при этом средняя стоимость топ-100 украинских патентов в 12-13 раз ниже, чем средняя стоимость американского ТОП-100. Говоря о правообладателях, г-н Мамуня акцентировал внимание на том что в США все 100 самых дорогих патентов принадлежат компаниям, в ЕС это показатель составляет 97 %, в Украине же только 59% самых дорогих патентов зарегистрированы на компании, еще 34 % принадлежат физическим лицам (сказывается влияние юрисдикционных рисков Украины). «Рынок диктует нам, что именно компании являются наиболее эффективными правообладателями, успешно коммерциализирующими свои патенты», — прокомментировал Александр Мамуня. Отметим, ряд наиболее дорогих патентов с приоритетом в Украине принадлежит глобальным корпорациям, таким ка Google, Bayer, BASF. Что касается отраслевого распределения самых дорогих украинских патентов, большой блок относится к сфере технологий — кодирование и передача информации, интерактивное телевидение и т.д. (к этой группе относится и самый дорогой патент, описывающий технологию компрессии изображения). Большим количеством патентов представлена сфера фармацевтики, биотехнологий и агрохимии. Также в ТОП-100 вошли патенты, применяющиеся в сфере e-commerce. Что интересно, в США, все ТОП-100 самых дорогих патентов относятся к технологической сфере.

Наталия Петрова, директор по вопросам экспертизы Украинского института интеллектуальной собственности и ее коллеги из Укрпатента поделились инсайтами патентования в Украине и дали практические рекомендации в отношении оформления патентных заявок. В завершение мероприятия выступил Александр Козырев, юрист компании Bayer, рассказавший о роли инноваций в современном бизнесе.

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Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

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Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

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