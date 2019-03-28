Сегодня 28 марта 2019 года, 14:02

Результаты клинических и доклинических испытаний будут доступны онлайн

Доступной станет информация о лечебном эффекте и побочных реакциях, которые возникали при применении препарата.

27 марта 2019 года КМУ внес изменения в постановление №376 от 26 мая 2005 года, которые позволяют размещать результаты доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств в свободном доступе на сайте Минздрава Украины, передает сайт КМУ.

Кроме того, Министерство здравоохранения подготовило порядок обнародования этих данных. Соответствующий приказ уже на финальном внутреннем этапе согласования.

Порядком предусмотрены формы отчетов, инструкции по их заполнению и процедура проведения проверки достоверности информации о результатах испытаний лекарственных средств. Также он гарантирует защиту персональных данных пациентов, участвовавших в клинических испытаниях, и неразглашение информации, являющейся коммерческой тайной.

К концу года Минздрав Украины планирует подготовить и обнародовать результаты испытаний всех препаратов, которые в этом году будут зарегистрированы в Украине. Таким образом, каждый украинец сможет получить достоверную информацию о препарате и убедиться, что лекарственное средство, которое он покупает или которое ему назначает врач, действительно безопасное и эффективное.

Напомним: в начале сентября парламент Украины принял закон, который позволяет открыть информацию о результатах доклинических исследований и клинических испытаний лекарств.