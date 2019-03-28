УЕФА открыл дело из-за игры иностранца за сборную Украины

УЕФА открыл дисциплинарное производство относительно участия Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на сайт футбольной организации.
Производство было открыто после жалоб от Федерации футбола Люксембурга и Португалии. Это дело будет рассматриваться в соответствии со статьей 55 Дисциплинарного регламента УЕФА.
Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный органы УЕФА, которые примут решение по нему на ближайшем заседании. Дата заседания пока не объявлена.
Португалия и Люксембург настаивают на том, что г-н Мораес не имел права принимать участие в матчах сборной Украины, так как не было выполнено условие о смене спортивного гражданства, по которому игрок должен прожить в стране как минимум пять лет.
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