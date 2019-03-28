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КМУ принял ряд решений, руководствуясь критериями рейтинга рейтинге Doing Business

28 марта 2019 года Источник:ProIT

Кабинет Министров Украины принял постановление Министерства экономического развития и торговли, которое улучшит условия ведения бизнеса в стране и повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, документ подразумевает:

• упрощение процесса приведения уставов существующих ООО в соответствие с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Чиновники обещают, что регистрация ООО будет длиться три минуты, и учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава;

• введение единого, прозрачного и дружественного для бизнеса порядка присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества;

• получение банками информации из государственных реестров в отношении лиц, которые обратились для получения кредитов. Это может снизить риски банков и, соответственно, стоимость кредитования;

• запуск нового электронного сервиса для регистрации готовности объекта строительства и ввода его в эксплуатацию. Это позволит минимизировать личный контакт застройщика с чиновниками;

• упрощение импорта автозапчастей;

• совершенствование экологического контроля.

Также в Украине будет контролироваться сброс вод, содержащих загрязняющие вещества, в соответствии с требованиями Таможенного кодекса, что позволит уменьшить уровень коррупции в экологической сфере.

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Поддерживаете ли вы разделение Государственной фискальной службы Украины на два ведомства?

Да, это позволит навести порядок и в налоговой, и на таможне

Нет, все фискальные органы должны быть объединены в один

Нет, это делается исключительно из кадровых соображений

Как ни реорганизовывай, на налоговых поступлениях это не отразится

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