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Сегодня 28 марта 2019 года, 12:29

КМУ принял ряд решений, руководствуясь критериями рейтинга рейтинге Doing Business

Кабинет Министров Украины принял постановление Министерства экономического развития и торговли, которое улучшит условия ведения бизнеса в стране и повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В частности, документ подразумевает:

• упрощение процесса приведения уставов существующих ООО в соответствие с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Чиновники обещают, что регистрация ООО будет длиться три минуты, и учредители смогут онлайн выбирать тот тип устава;

• введение единого, прозрачного и дружественного для бизнеса порядка присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества;

• получение банками информации из государственных реестров в отношении лиц, которые обратились для получения кредитов. Это может снизить риски банков и, соответственно, стоимость кредитования;

• запуск нового электронного сервиса для регистрации готовности объекта строительства и ввода его в эксплуатацию. Это позволит минимизировать личный контакт застройщика с чиновниками;

• упрощение импорта автозапчастей;

• совершенствование экологического контроля.

Также в Украине будет контролироваться сброс вод, содержащих загрязняющие вещества, в соответствии с требованиями Таможенного кодекса, что позволит уменьшить уровень коррупции в экологической сфере.