В производстве НАБУ не осталось ни одного дела о незаконном обогащении

В Национальном антикоррупционном бюро не осталось ни одного дела о незаконном обогащении.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.
«С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного Суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 — по статье 368-2 УК Украины (незаконное обогащение)», — говорят в Бюро.
По данным антикоррупционного органа, общая сумма имущества, законность происхождения которого расследовали детективы НАБУ в этих делах, составляла около 500 миллионов гривен.
«Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей», — отмечают в НАБУ.
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