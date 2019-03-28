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Сегодня 28 марта 2019 года, 12:29

В производстве НАБУ не осталось ни одного дела о незаконном обогащении

В Национальном антикоррупционном бюро не осталось ни одного дела о незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

«С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении. Из-за решения Конституционного Суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 — по статье 368-2 УК Украины (незаконное обогащение)», — говорят в Бюро.

По данным антикоррупционного органа, общая сумма имущества, законность происхождения которого расследовали детективы НАБУ в этих делах, составляла около 500 миллионов гривен.

«Чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей», — отмечают в НАБУ.