Сегодня 28 марта 2019 года, 12:29

Facebook ужесточит борьбу с проявлениями ксенофобии

Со следующей недели соцсеть Facebook будет блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление на сайте компании.

Также блокировки похвалы, поддержки и представления белого национализма и сепаратизма начнутся в Instagram. Отмечается, что политика компании уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия.

«Эти концепции тесно связаны с организованными группами ненавистников, и им нет места в наших сервисах», — говорится в сообщении.

Изначально в Facebook не применяли такие ограничениям к выражениям белого национализма и сепаратизма, потому что имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма — например, такие, как американская гордость и баскский сепаратизм. Они, по мнению Facebook, являются важной частью идентичности людей.

«Но представители гражданского общества и ученые-эксперты в области расовых отношений подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти», — отметили в компании.

В Facebook подчеркнули, что хотя в дальнейшем люди все еще смогут демонстрировать гордость за свое этническое наследие, компания не потерпит похвалы или поддержки белого национализма и сепаратизма. Контент, исполненный ненависти, будут находить и удалять с платформ компании.

Также людям, которые ищут термины, связанные с превосходством белых, помогут избавиться от ненависти. Для этого будет задействована организация Life After Hate, которая была основана бывшими воинствующими экстремистами.