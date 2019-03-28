Facebook ужесточит борьбу с проявлениями ксенофобии

Со следующей недели соцсеть Facebook будет блокировать любые проявления белого национализма и сепаратизма. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление на сайте компании.
Также блокировки похвалы, поддержки и представления белого национализма и сепаратизма начнутся в Instagram. Отмечается, что политика компании уже давно запрещает ненавистническое обращение с людьми, основанное на таких признаках, как раса, этническая принадлежность или религия.
«Эти концепции тесно связаны с организованными группами ненавистников, и им нет места в наших сервисах», — говорится в сообщении.
Изначально в Facebook не применяли такие ограничениям к выражениям белого национализма и сепаратизма, потому что имели в виду более широкие концепции национализма и сепаратизма — например, такие, как американская гордость и баскский сепаратизм. Они, по мнению Facebook, являются важной частью идентичности людей.
«Но представители гражданского общества и ученые-эксперты в области расовых отношений подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти», — отметили в компании.
В Facebook подчеркнули, что хотя в дальнейшем люди все еще смогут демонстрировать гордость за свое этническое наследие, компания не потерпит похвалы или поддержки белого национализма и сепаратизма. Контент, исполненный ненависти, будут находить и удалять с платформ компании.
Также людям, которые ищут термины, связанные с превосходством белых, помогут избавиться от ненависти. Для этого будет задействована организация Life After Hate, которая была основана бывшими воинствующими экстремистами.
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