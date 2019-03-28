Сегодня 28 марта 2019 года, 10:55

Ассоциация частных исполнителей будет делегировать Дисциплинарного уполномоченного

Начиная с 2016 года, Украина начала принимать важные законодательные шаги в направлении обеспечения существования в государстве реального судебной защиты. Неотъемлемой частью судебной защиты является обязательность исполнения судебных решений. Министерство юстиции с момента запуска реформы в сфере правосудия активно внедряет меры, чтобы сделать эту реформу эффективной и действенной. Об этом заявила Светлана Глущенко, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы во время пресс-конференции «Совершенствование порядка допуска к профессии частных исполнителей и порядка деятельности Дисциплинарной комиссии частных исполнителей».

Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.

«Относительно совершенствования порядка деятельности Дисциплинарной комиссии частных исполнителей, то предполагается имплементация института Дисциплинарного уполномоченного, который будет делегирован Ассоциацией частных исполнителей и будет заниматься подготовкой выводов относительно дисциплинарного производства по конкретным частным исполнителям, а также обобщать дисциплинарную практику», – пояснила замминистра.

Следующее изменение связано с обновлением персонального состава Дисциплинарной и Квалификационной комиссии частных исполнителей, в том числе назначения в состав комиссии специалиста в области права, рекомендованного международными партнерами. Учитывая трансформации персонального состава комиссий, с ее девяти членов лишь трое будут работниками системы юстиции. Среди других членов – это частные исполнители, судья, избираемый Советом судей Украины, а также специалист в области права, рекомендован международным сообществом.

Не менее важное мероприятие, которое касается популяризации профессии частного исполнителя, это проведение совместно с Ассоциацией частных исполнителей информационной кампании, направленной на информирование юридического сообщества по привлекательности профессии частного исполнителя и поощрением адвокатов, в частности адвокатов из системы БПП, арбитражных управляющих, ученых приобщаться к профессии частного исполнителя.

«Безусловно, эта реформа является важной и одновременно сложной, но мы убеждены, что наши дальнейшие шаги в этой сфере будут иметь положительный эффект, в частности в части увеличения количества частных исполнителей, будет следствие уменьшения нагрузки на государственных исполнителей и внедрение здорового профессиональной конкуренции между исполнителям . Как следствие, состояние обеспечения защищенности общества обязательностью исполнения судебных решений в нашем государстве будет улучшаться», – подытожила Светлана Глущенко.